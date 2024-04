Slovenske hokejistke za začetek SP premagale Poljsko

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Slovenke se je dvoboj začel zelo dobro, saj je Pia Pren z igralko več po slalomu v poljski obrambni tretjini zadela že v četrti minuti. Poljakinje so izenačile vsega minuto pozneje po golu Julie Zielinske . Slovenke so znova vodile po golu Tamare Svetina v 16. minuti.

Poljakinje so sicer proti vratom Pie Dukarič sprožile precej več strelov, a je bila 23-letna slovenska vratarka zelo zanesljiva. Ustavila je 65 strelov za 98,5-odstotno uspešnost. Slovenke so proti vratom tekmic sprožile 32 strelov, na tekmi pa so si prislužile sedem dvominutnih kazni, Poljakinje pa le tri.

Prva današnja tekma med Veliko Britanijo in Italijo se je končala z zmago prve z 1:0, ob 18.30 se bodo pomerile še Latvijke in Slovakinje.

Naslednje slovenske tekmice bodo Slovakinje, ki so lani izpadle iz višjega kakovostnega razreda. Slovenijo nato od srede do sobote čakajo še Latvijke, Britanke in Italijanke.

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je lani nastopila v enaki konkurenci SP divizije I (skupina B) ter v Južni Koreji osvojila četrto mesto, s čimer je dosegla enega največjih uspehov doslej in obstala v tem rangu tekmovanja.

* Spored slovenskih tekem na SP:

- nedelja, 31. marec:

Slovenija - Poljska 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

- ponedeljek, 1. april:

15.00 Slovaška - Slovenija

- sreda, 3. april:

18.30 Latvija - Slovenija

- petek, 5. april:

15.00 Slovenija - Velika Britanija

- sobota, 6. april:

11.30 Italija - Slovenija