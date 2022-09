Slovenske skakalke in skakalci v sezono z novo čelado za najdaljše polete

Z veseljem so novo pridobitev pozdravili tudi naši najboljši skakalci in skakalke. Nika Križnar , dobitnica velikega kristalnega globusa, zlate olimpijske medalje in nosilka medalj s svetovnega prvenstva je povedala: "Navdušena sem nad videzom čelade. Sama barva se lepo ujema z barvami našega zvestega sponzorja Gorenja. Seveda se bomo novega videza morali najprej navaditi. Verjamem, da nas bo čelada nesla zelo daleč." Njen kolega v moški A reprezentanci, lani najboljši letalec na smučeh, Žiga Jelar , je besede Križnarjeve dopolnil: "Čelada ima zelo lep dizajn, res sem navdušen nad končnim izdelkom v celoti in upam, da bo čim večkrat z nami stala na zmagovalnem odru."

V Hisense Europe so v zadnjih mesecih iskali navdih za novo podobo čelade, ki jo bodo v zimski sezoni 2022/2023 ponosno nosili naše skakalke in skakalci. Na čeladi, eni izmed najpomembnejših kosov skakalne opreme, je upodobljen simbol celotne panoge smučarskih skokov – orel. Na slavnostni prireditvi so bili člani in članice moške in ženske reprezentance A nad podobo čelade navdušeni.

Do prvih tekem nove zimske sezone 2022/23 je sicer še več kot mesec dni, tako žensko kot moško vrsto start čaka 5. in 6. novembra na plastiki v Wisli, priprave so za zdaj potekale po načrtih. Konec tedna je v Nemčiji še finale poletne sezone v Klingenthalu; olimpijska prvakinja Urša Bogataj je že predčasno potrdila skupno zmago poletja, nato pa ekipi čaka še zadnji del priprav na zimo.

"Mi smo na poletnih tekmah veliko manjkali, da smo dali še drugim športom malo prostora, nenazadnje so skoki zimski šport," je uvodoma dejal selektor moške vrste Robert Hrgota in dodal, da gre za zdaj v pripravah vse po načrtih, nekaj skrbi mu povzroča le poškodba gležnja Žige Jelarja . Skakalci so poleti veliko časa namenili testiranju opreme, ki je doživela največ sprememb pravil, kot pravi Hrgota, je bila "čelada še zadnji košček mozaika za novo sezono". Že 13. oktobra se reprezentanca odpravlja na ledeno smučino, 18. bo trenirala v Kranju, nato pa še v Planici.

"Prepričan sem, da bo do starta vse v redu. Priprave so potekale po načrtu, glede na prejšnje sezone nismo veliko spreminjali. Stanje v ekipi je dobro, da ne rečem odlično," je dejal Zupančič, ki je odkrito napovedal, da ženska reprezentanca na glavnem cilju sezone, domačem prvenstvu pod Poncami, načrtuje vsaj tri kolajne. Vrhunec poolimpijske zime za skakalce bo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, ki ga bo Planica gostila od 21. februarja do 5. marca.

Hisense Europe in Smučarska zveza Slovenije (SZS) sta danes na slavnostni prireditvi podpisala pogodbo o nadaljevanju partnerstva. Hisense Europe je pogodbo podpisal za blagovno znamko Gorenje, ki skakalce in skakalke podpira že več kot 30 let.

Kot je na predstavitvi povedal Blaž Skodlar iz Produktnega oblikovanja Hisense Europe, so podobo čelade zasnovali z mislijo na orla. "Pogled na Slovenske orle v zraku nam pokaže podobo ptiča – smuči so mogočna orlova krila; kombinezon, ki skakalcem omogoča lepo drsenje po zraku, predstavlja trup; očala seveda predstavljajo velike orlove oči, ki so eden izmed njegovih največjih adutov. Ostane nam še glava – orel te nima zaščitene, naše skakalke in skakalci pa brez čelade seveda ne morejo." Zato so značilne barve beloglavega orla prenesli tudi na čelado. Ta je spredaj bela, nato pa se nadaljuje v podobo orlovega perja v gibanju. Prav to simbolizira hitrost, ki jo v skoku dosežejo skakalci in skakalke – dosežejo lahko tudi čez 130 km/h. V zadnjem delu čelade, ki že predstavlja orlov vrat, se čelada obarva v turkizno barvo, ki je simbol tega, da skakalke in skakalce vedno podpira tudi blagovna znamka Gorenje. "V veliko čast nam je bilo, da smo lahko z ekipo pomagali ustvariti novo podobo čelade, in vsem skakalkam in skakalcem želim zelo uspešno sezono," je še dodal Skodlar.