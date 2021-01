Slovenske skakalke na domači tekmi po najvišja mesta

"Vsake tekme smo veseli, žal pa je tako, da je teh letos manj," je na novinarski konferenci pred koncem tedna dejal glavni trener Zoran Zupančič. "Nekateri organizatorji so se sicer odločili, da v program stisnejo še dodatno tekmo. To sta storila avstrijski Hinzenbach in romunski Rasnov. S tem deloma krpamo luknjo, ki se je zgodila zaradi odpadlih tekem. Ljubno je za nas zelo pomembno, letos imamo na koledarju še svetovno prvenstvo v Oberstdorfu, z dodatnim kompletom kolajn s tekmo na veliki skakalnici. Pripravljeni smo zelo dobro in upam, da bomo to ohranili skozi celotno sezono ter da bomo s čim več tekmovalkami ciljali na kolajno,"je dodal.

Na Ljubnem bo tekmovalo 12 Slovenk, največ doslej. Iz reprezentance A bodo nastopile Nika Križnar, Ema Klinec, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Katra Komarin Jerneja Brecl. Prvič pa bo na voljo tudi celoten nacionalni paket s šestimi skakalkami; Maja Vtič, Pia Mazi, Jerneja Repinc Zupančič, Katja Markuta, Nika Vetrihin Lara Logar. V petek bodo na sporedu kvalifikacije, v soboto pa bo ekipna tekma, ki jo bodo na Ljubnem izpeljali tretjič. Prvi dve ekipni preizkušnji sta v letih 2019 in 2020 pripadli Nemčiji oziroma Avstriji, slovenska četverica je bila v obeh primerih druga.

V nedeljo bo ob isti uri na sporedu še posamična tekma, zmago pa bo branila Norvežanka Maren Lundby, ki je s štirimi posamičnimi zmagami druga najuspešnejša skakalka na slovenskem prizorišču. Eno zmago več ima Japonka Sara Takanaši, rekorderka po številu zmag s 57. Slovenska ekipa, katere prvo ime je po odličnem začetku sezone Nika Križnar, meri na najvišja mesta.

Križnar: Vedno si zastavljam visoke cilje

"Glede na potek treningov so pričakovanja visoka, punce so dobro pripravljene. Tudi na zadnjih tekmah je bila ekipa na visoki ravni. Tudi na zadnjih dveh tekmah na Ljubnem smo posegli po stopničkah, obakrat z ekipo in dvakrat tudi posamično s tretjim mestom, zato letos celo s kakšno tekmovalko več ciljamo na stopničke. Zelo konstantno na visoki ravni skačejo tri punce, Nika Križnar, Ema Klinec in Urša Bogataj," je dodal Zupančič.

Križnarjeva, ki je na edini dosedanji tekmi v svetovnem pokalu v Ramsauu končala na drugem mestu, se v zadnjih tednih spopada z nekaj poškodbami. Na treningu v telovadnici si je zvila gleženj, nekaj je tudi bolečin v hrbtu. A kot pravi Zupančič, je Križnarjeva kot "tank, ki gre v tem smislu prek vsega".

"Imam visoka pričakovanja. Vedno si zastavljam visoke cilje. Upam, da jih bom dosegla že na teh tekmah. Grem na polno, skušala bom odpraviti težave pri doskoku, ki sem jih imela na zadnji tekmi. Menim, da je to dosegljivo," je dejala 20-letnica, ki je bila z ekipo na Ljubnem dvakrat druga, na posamični tekmi pa lani tretja.

Edina slaba točka je, da tokrat skakalk v izteku ne bodo spremljali navijači.

"Zelo nenavadno bo, to bomo vse kar malo pogrešale. Ljubno je bilo vedno znano po tem, da se je tukaj od vseh prizorišč zbralo daleč največ ljudi. Vedno mi je pričaralo nasmeh na obrazu, ko sem jih slišala in videla v izteku. Vseeno vem, da bodo naše skoke spremljali prek televizijskih ekranov in družbenih omrežij,"je še dejala Križnarjeva.