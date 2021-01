Slovenske skakalke prvič letos brez stopničk, zmaga Kramerjevi

Varovanke Zorana Zupančiča so na dosedanjih petih tekmah v svetovnem pokalu vselej stale na stopničkah. V Ramsauu je bila za uvod v sezono druga Nika Križnar , na Ljubnem ob Savinji pa je slovenska četverica zmagala na ekipni tekmi, Ema Klinec pa je bila druga na posamični. Klinčeva, ki je tokrat drugo posamično preizkušnjo na skakalnici Hochfirst končala na petem mestu, je bila v soboto tretja. Tokrat je bila po prvi seriji deveta, v drugo pa je pridobila štiri mesta po 132,5 metra dolgem skoku in se 11. stopničkam v karieri približala na vsega 2,2 točke. Križnarjeva je po prvi seriji za odrom za zmagovalke na sedmem mestu zaostajala le za 3,6 točke, a je bila nato v drugi malenkost prekratka, da bi se še petič v karieri uvrstila med prve tri v svetovnem pokalu. Končala je na šestem mestu. Dobro se je znova v Titisee-Neustadtu odrezala Jerneja Brecl (238,5). Devetnajstletnica je bila po sobotnem 13. mestu tokrat deseta, s čimer je izenačila najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu.

Deseta je bila že v Oberstdorfu marca 2018. Do točk je od Slovenk prišla še Urša Bogataj (234,9), ki je v finalu izgubila dve mesti in bila na koncu 13. Od Slovenk je bila v prvi seriji za malenkost prekratka Špela Rogelj, ki je bila 31., skozi današnje kvalifikacije pa se ni prebila Katra Komar. Letos najboljša skakalka Marita Kramer je z dvojčkom v Titisee-Neustadtu prišla še do tretje zmage na štirih posamičnih tekmah to zimo, s čimer je še povišala prednost v skupnem seštevku. V njem ima 360 točk, Sara Takanashina drugem pa 226. Tretja je najboljša Slovenka Nika Križnar s 191 točkami, Klinčeva pa je sSilje Opseth izenačena na četrtem s 185.

Naslednje tekme za svetovni pokal bodo v avstrijskem Hinzenbachu prihodnji konec tedna. Na sporedu bosta dve posamični tekmi.

Izidi:

1. Marita Kramer (Avt) 265,7 (137,5/135,0)

2. Sara Takanashi (Jap) 263,5 (136,5/134,5)

3. Silje Opseth (Nor) 253,2 (137,0/133,0)

4. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 251,2 (132,5/129,0)

5. Ema Klinec (Slo) 251,0 (129,5/132,5)

6. Nika Križnar (Slo) 249,3 (129,5/131,0)

7. Sophie Sorschag (Avt) 245,6 (133,5/129,5)

8. Maren Lundby (Nor) 244,4 (132,0/126,0)

9. Yuki Ito (Jap) 240,1 (127,0/129,0)

10. Jerneja Brecl (Slo) 238,5 (131,0/128,5)

...

13. Urša Bogataj (Slo) 234,9 (130,0/126,0)

...

- izpadla v prvi seriji:

31. Špela Rogelj (Slo) 80,0 (107,5)

Svetovni pokal, skupno (4):

1. Marita Kramer (Avt) 360 točk

2. Sara Takanashi (Jap) 226

3. Nika Križnar (Slo) 191

4. Ema Klinec (Slo) 185

. Silje Opseth (Nor) 185

6. Maren Lundby (Nor) 163

7. Eirin Maria Kvandal (Nor) 158

8. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 152

9. Katharina Althaus (Nem) 113

10. Yuki Ito (Jap) 106

11. Urša Bogataj (Slo) 105

...

20. Jerneja Brecl (Slo) 46

30. Špela Rogelj (Slo) 16

38. Katra Komar (Slo) 4

...