Slovenke pometle s konkurenco na Ljubnem

Doslej so slovenske skakalke na Ljubnem dvakrat zasedle drugo mesto na ekipni tekmi (2019, 2020), letos pa so prepričljivo ugnale svetovno konkurenco, saj so prepričljivo vodile na tekmi od prvega do zadnjega skoka. Drugo mesto so zasedle Norvežanke (1046,9 točke), tretje pa lanske zmagovalke Avstrijke (1028,9).

V nedeljo bo pod Rajhovko še posamična tekma svetovnega pokala. Na njej bodo poleg današnje zmagovite četverice slovenske barve zastopale še Nika Vetrih, Katra Komar in Jerneja Repinc Zupančič, ki so bile uspešne v kvalifikacijah. Te so v petek na Ljubno privabile rekordnih 76 skakalk iz 17 držav.

Izidi, Ljubno ob Savinji, ekipno:

1. Slovenija 1064,8 točke

(Ema Klinec, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Nika Križnar)

2. Norveška 1046,9

3. Avstrija 1028,9

4. Japonska 989,6

5. Nemčija 968,0

6. Rusija 925,6

7. Francija 882,1

8. Poljska 864,6