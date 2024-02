Slovenske skakalke z ogromno prednostjo najboljše v Planici

Tretja je bila na deževni tekmi skakalk Nemčija. Slovenke so že po prvi seriji vodile z več kot 50 točkami naskoka, v drugi pa le še potrdile prevlado.

Za Tino Erzar je to druga zlata medalja v Planici, pred tem je bila najboljša še na posamični tekmi, kjer je bila Taja Bodlaj tretja. Po letih 2013, 2018 in 2022 je to sicer četrti ekipni naslov za mlade slovenske skakalke.

"Občutki so fenomenalni, z ekipo je res lepo stati na najvišji stopnički. Res smo pričakovali, a ponavadi, ko pričakuješ, gre lahko kaj narobe. Vsem štirim so uspeli dobri skoki in res smo ponosni, da nam je to uspelo," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Bodlaj.

"Ni bilo težko ostati miren. Vedela sem, da so punce sposobne tega, da bodo one naredile tisto razliko. Morala sem le sproščeno skočiti. To mi je uspelo v drugem skoku, v prvem niti ne. Pritiska ni bilo veliko, ker sem vedela, da so punce v bistvu že vse naredile," pa je dodala Erzar.

Na posamični tekmi nordijskih kombinatorcev in kombinatork sta se danes zlate medalje razveselila Avstrijec Paul Walcher in Finka Minja Korhonen. Slovenka Tia Malovrh je bila zaradi prehitrega starta diskvalificirana, pred tem je bila druga po skokih in prepričljivo vodilna po polovici tekaškega dela preizkušnje.

Minja Korhonen je za 1,5 sekunde ugnala Američanko Alexo Brabec, bronasta je bila Nemka Ronja Loh.

Najboljša Slovenka je bila na koncu Manca Kobentar (+ 2:17 minute) na 21. mestu, Brina Sušnik je bila 28. (+ 3:48). Zaradi bolezni ni nastopila mladinska olimpijska podprvakinja Teja Pavec, ki je prvenstvo že končala.

"Prehitro sem startala. Ker sem bila nervozna, sem izgubila pogled na monitorček. Po startu sem takoj vedela, da sem bila prehitra, a nisem vedela, da bi se lahko vrnila nazaj na start in startala z nekaj sekundami zaostanka," je za SZS dejala Malovrhova.

Walcher je slavil pred Nemcem Tristanom Sommerfeldtom, tretji je bil Norvežan Jens Dahlseide Kvamme. Najboljši Slovenec je bil Urban Zajec z zaostankom dobrih štirih minut in pol na 31. mestu. Lovro Percl Seručnik je bil 35., takoj za njim je končal Anže Brecl, Aljaž Janhar pa je končal na 38. mestu z zaostankom slabih šestih minut.

Smučarski tekači in tekačice so se merili na 10 km posamično v klasičnem koraku. Zmagala sta Šveda Evelina Crussel in Alvar Myhlback. Od domačih predstavnikov je bil najvišje uvrščen Bor Petrovič na 48. mestu, med mladinkami je Zala Zupan zasedla 51. mesto.

Crusell je za 8,5 sekunde ugnala prvo ime tega MSP, Andorko Gino Del Rio, ki se veseli že tretje medalje, po zlatu v sprintu in bronu na 20 km je dopolnila komplet medalj pod Poncami. Bron je tokrat osvojila Norvežanka Anniken Sand.

Vse štiri Slovenke so bile precej izenačene, v cilj so prišle v razmaku manj kot pol minute. Zupan je zaostala 4:06 minute, Lucija Medja na mestu za njo šest sekund več, Tia Janežič (+ 4:22) je bila 54., Živa Melihen (+ 4:33) pa 55.

Razred zase je bil med mladinci Myhlback, ki je zmagal z 52,4 sekunde prednosti pred Švicarjem Isaiom Naeffom, Norveški je bron pritekel Mons Melbye. Od dveh Slovencev na startu je bil na koncu hitrejši Petrovič z zaostankom slabih treh minut in pol. Jaka Marinko je zaostal dobrih šest minut in bil 78.