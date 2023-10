Slovenske smučarje pred uvodno tekmo sezone muči pomanjkanje snega

Na ledeniku Rettenbach nad Söldnom se bo čez 12 dni z veleslalomsko uverturo začela 58. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na moškem veleslalomu bodo nastopili Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Rok Ažnoh, na ženskem dan prej pa Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik.

"Dekleta komaj čakajo, da se sezona začne. Prepričan sem, da je pripravljenost na dosti solidni ravni, tako da upamo, da bodo razmere omogočale, da se dokažejo v svoji najboljši luči," je na novinarski konferenci v Ljubljani uvodoma dejal novi vodja slovenske ženske ekipe za tehnični disciplini Grega Koštomaj. "Zaenkrat je bilo vse skupaj v znamenju pomanjkanja snega, prihodnje napovedi pa so bolj spodbudne, in to je vse, kar si punce in v strokovnem štabu želimo," je dodal Koštomaj. V ospredju zanimanja je Andreja Slokar, dvakratna zmagovalka tekem svetovnega pokala, ki je najboljši izid na posebnih veleslalomih vpisala leta 2021 s 14. mestom, prav v Söldnu. Celotno preteklo sezono je izpustila, ko si je 14. oktobra lani ob padcu na treningu v Val Senalesu poškodovala levo koleno. Poškodba kolenskih vezi je pomenila dolgotrajno rehabilitacijo, po mesecih okrevanja in treningov je znova pripravljena, tako psihično kot fizično. Praznovanje 26. rojstnega dne, tega je obhajala v nedeljo, je letos minilo v manj dramatičnem vzdušju. "Pred tekmami načeloma nikoli ne izžarevam neke hude samozavesti, kar je v redu. Komaj čakam, da se sezona začne," je v svojem slogu dejala Ajdovka.

Najmlajša članica ekipe 22-letna Neja Dvornik je januarja na Kronplatzu z 12. mestom postavila svoj najboljši veleslalomski izid v svetovnem pokalu. V Söldnu za zdaj še ni bila med dobitnicami točk. "Med pripravami v Argentini sem zbolela, sem se pa pobrala in sem prišla nazaj na tisto pot, na kateri sem bila." Status najbolj izkušene smučarke v ženski ekipi ima Ana Bucik, osma slalomistka pretekle sezone, ki ima načrte tudi v veleslalomu. "Moj fokus je na slalomu in veleslalomu, lani mi je uspelo doseči to, kar sem si zadala, sezono sem končala med najboljšo veleslalomsko petnajsterico. In zato se bom veleslaloma zelo resno lotila že na prvi tekmi," je povedala 30-letnica, ki je prepričana, da so imele dovolj dobrih treningov, da so lahko sproščene za prvo tekmo. "Je pa Sölden posebna tekma, saj še ne veš, kam točno spadaš. Tudi v teh zadnjih tednih pogoji niso bili takšni, da bi lahko bili občutki vrhunski, ampak so vseeno dovolj dobri."

