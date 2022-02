Slovenske veleslalomistke optimistične: 'V zraku se čuti, da nas čaka posebna tekma'

Meta Hrovat, Ana Bucik, Andreja Slokar in Tina Robnik so štiri slovenske predstavnice v alpskem smučanju, ki bodo nastopile na ponedeljkovem olimpijskem veleslalomu. Dobre volje med dekleti ne manjka, s prizorišča iger prihajajo vzpodbudne novice, da se omenjena četverica dobro počuti, temu primerne pa so tudi želje naših veleslalomistk, ki v Peking niso prišle igrati stranskih vlog.

Najboljša slovenska veleslalomistka zadnjih sezon, Meta Hrovat, ne skriva, da se v zraku že čuti pomembnost bližajoče se veleslalomske preizkušnje. "Čeprav športniki radi poudarimo, da je tekma na olimpijskih igrah le še ena v nizu tekem v sezoni, pa temu vendarle ni tako. To je edinstvena tekma, ki pride na vsaka štiri leta. Tu se lahko zgodi marsikaj, saj si lahko pred tem dosegal povprečne ali celo podpovprečne rezultate, nato pa na najpomembnejši tekmi v zadnjih štirih letih eksplodiraš in osvojiš kolajno," pred olimpijskim veleslalomom v kitajski prestolnici razmišlja Hrovatova, ki z dozdajšnjim potekom sezone ne more biti najbolj zadovoljna. "Bilo je kar nekaj težkih trenutkov to zimo, a sem se vsakič uspela pobrati in iti naprej. S pozitivnim vznemirjenjem pričakujem ponedeljkovo tekmo, saj nimam česa za izgubiti. Najpomembneje je, da se v dneh do tekme dodobra spoznam s snežno površino, ki je precej bolj specifična v primerjavi z evropsko. Vsak trening bom skušala izkoristiti do najmanjše podrobnosti, nato pa bomo videli, kaj mi bo to prineslo v rezultatskem smislu," je dodala 23-letna Kranjskogorčanka, ki je dosegla tri uvrstitve med najboljšo deseterico v dozdajšnjem delu sezone svetovnega pokala.