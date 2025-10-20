Slovenski alpinci in alpinke pripravljeni na uvodno preizkušnjo v Söldnu

Pri slovenski ekipi za tekmi nad Söldnom na Tirolskem ne bo presenečenj. Na moškem veleslalomu bo nastopil najboljši veleslalomist v ekipi Žan Kranjec, ki je tudi edini Slovenec, ki se lahko na vsakem veleslalomu bori za stopničke.

Kranjec je lansko ledeniško uverturo končal na šestem mestu. V Söldnu je že tekmoval vrhunsko in bil na stopničkah. "Dobro se počutim in dobro smučam in se veselim tekme," je dejal na današnji novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani.