Slovenski alpinci in alpinke pripravljeni na uvodno preizkušnjo v Söldnu

Ljubljana, 20. 10. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
STA , A.V.
Alpski smučarji bodo med prvimi krenili v novo sezono tekmovanj na najvišji ravni v zimskih športih na prostem. Udeležence belega cirkusa že konec tedna, 25. za ženske in 26. za moške, čaka veleslalomska uvertura svetovnega pokala olimpijske sezone 2025/26. Na ledeniku Rettenbach bo potrditev za dobro poletno delo iskalo pet Slovencev.

Pri slovenski ekipi za tekmi nad Söldnom na Tirolskem ne bo presenečenj. Na moškem veleslalomu bo nastopil najboljši veleslalomist v ekipi Žan Kranjec, ki je tudi edini Slovenec, ki se lahko na vsakem veleslalomu bori za stopničke.

Kranjec je lansko ledeniško uverturo končal na šestem mestu. V Söldnu je že tekmoval vrhunsko in bil na stopničkah. "Dobro se počutim in dobro smučam in se veselim tekme," je dejal na današnji novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani.

Poleg Žana Kranjca (na sliki) bo slovensko moško ekipo za tehnične discipline na uvodni preizkušnji v Söldnu zastopal še Miha Oserban.
Poleg Žana Kranjca (na sliki) bo slovensko moško ekipo za tehnične discipline na uvodni preizkušnji v Söldnu zastopal še Miha Oserban. FOTO: Profimedia

V Söldnu bo prvič startal tudi član ekipe za evropski pokal Miha Oserban, ki se veseli uvodne tekme v svetovnem pokalu in je vesel priložnosti. Dan prej bodo prve točke sezone lovile Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar, ki se bo potegovala za prvi finale med veleslalomsko elito po zadnjih dveh sušnih sezonah v tej disciplini.

Od smučark se je današnjega medijskega srečanja udeležila najmlajša Dvornik, ki bo sezono prvič začela v prvi veleslalomski jakostni skupini. "Malo živci delajo, komaj čakam, da se začne," je dejala Neja Dvornik, ki se s progo v Söldnu še ni spoprijateljila. Na ledeniškem veleslalomu še nikoli ni bila v finalu.

Ana Bucik Jogan je na lanskem uvodu v sezono na ledeniku Rettenbach kot edina Slovenka z 21. mestom osvojila točke svetovnega pokala.
Ana Bucik Jogan je na lanskem uvodu v sezono na ledeniku Rettenbach kot edina Slovenka z 21. mestom osvojila točke svetovnega pokala. FOTO: AP

Andreja Slokar je trenutno na pripravah v tujini, Ana Bucik Jogan pa je bila odsotna zaradi viroze, vendar bo po napovedih pripravljena za nastop v Söldnu. Bucik Jogan je bila z 21. mestom edina Slovenka lani s točkami na ledeniškem veleslalomu.

alpsko smučanje solden veleslalom otvoritev sezone 2025/26 žan kranjec
oježeš
20. 10. 2025 11.08
-2
Zanimivo. O vseh so novice, o Rogliču pa ne bev, ne mev. Ali je zmanjkalo prostora in so tuje novice, ko bi bilo vseeno, če jih ne bi bilo, bolj pomembne od domačih zmagovalcih v športu?
