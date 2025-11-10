Svetli način
Zimski športi

Slovenski alpinci v hitrih disciplinah optimistično vstopajo v novo sezono

Ljubljana, 10. 11. 2025 13.25 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , A.V.
Slovenska smučarska reprezentanca v hitrih disciplinah v četrtek potuje za ZDA, kjer bo opravila zadnje treninge pred začetkom svetovnega pokala. Njen trener Aleš Brezavšček je zadovoljen z do zdaj opravljenim, Miha Hrobat, Martin Čater, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh naj bi bili dobro pripravljeni in naj bi od prejšnje sezone storili korak naprej.

"Opravili smo že kar nekaj treningov na snegu. Začeli smo avgusta na ledeniku v Švici, potem pa sta sledila dva treninga v Čilu po tri tedne, sedaj pa smo bili še v Pitztalu. To je bila ponovitev lanskega programa, ki se je dobro obnesel. Lani smo sicer imeli obilico sreče z vremenom, letos nas ta ne razvaja enako. Ampak zaradi tega se fantje ne vozijo nič slabše," je na novinarski konferenci dejal Aleš Brezavšček, ki pa rezultatov vseeno noče napovedovati.

"Obljubljati je lahko, sploh napovedovati kakšne številke. Zaenkrat sem zadovoljen s tem, kar kažejo fantje. Mislim, da smo storili še korak naprej, predvsem mlajša dva. Če bo vsak dal svoj maksimum, bom zadovoljen. Veseli me to, da so zdravi, da so motivirani in da komaj čakamo zadnji trening pred prvimi tekmami v Ameriki," se rezultatskih napovedi izogiba Brezavšček, ki je ekipo prevzel lani in jo takoj spravil na višjo raven.

Miha Hrobat je bil v lanski sezoni do zadnjega v igri za uvrstitev med prve tri v smukaškem seštevku svetovnega pokala.
Miha Hrobat je bil v lanski sezoni do zadnjega v igri za uvrstitev med prve tri v smukaškem seštevku svetovnega pokala. FOTO: AP

Zablestel je predvsem Miha Hrobat, ki je bil z dvema uvrstitvama do zadnjega v igri za kolajno v smukaški razvrstitvi svetovnega pokala, na koncu pa se je na stopničke uvrstil še s tretjim mestom v superveleslalomu v Kvitfjellu.

"Občutki so trenutno zelo dobri, čaka nas pa še kar nekaj zaključnega treninga v Ameriki. Računam, da bomo tam naredili zadnje finese. Tam je vreme vedno dobro, sneg je pravi. Tako da upam, da bom spravil občutke na zares visoko raven in nato začel sezono tako, kot sem jo lani. No, če ravno ne bo stopničk, ne bom obupal in ne bo tragedija. Vsak rezultat med deset bo dober," je optimistično razpoložen Hrobat, ki računa, da bo visoko posegal tudi superveleslalomu: "Izboljšal sem startno številko in zdaj bo lažje napadati vrh."

Martin Čater si želi precej več od občasnih prebliskov.
Martin Čater si želi precej več od občasnih prebliskov. FOTO: Profimedia

Martin Čater je bil edini, ki lani ni bil povsem zadovoljen z dosežki, čeprav je v smuku Val Gardene zasedel peto mesto, zato se je po sezoni odločil za menjavo opreme, zdaj smuča na smučeh Rossignol. To naj bi bil zadetek v polno, pravi, da se na novih smučeh dobro počuti in iz dneva v dan pridobiva samozavest.

"Nove smuči sem dobro spoznal in moram reči, da na njih uživam. Zaupam v material, kaže zelo obetavno. Počutim se dobro, lahko sem tudi že hiter. Imamo pa še nekaj časa in nekaj treningov v ZDA. Mislim, da znam zelo dobro začeti sezono," na dober začetek računa Čater, že zmagovalec tekme svetovnega pokala.

Nejc Naraločnik je v lanski sezoni prvič resneje opozoril nase.
Nejc Naraločnik je v lanski sezoni prvič resneje opozoril nase. FOTO: AP

Lani sta nase opozorila tudi Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh, letos pa se naj bi starejšima kolegoma še bolj približala. Na treningih jih občasno tudi premagujeta, zato v slovenskem taboru tudi od njiju veliko pričakujejo, saj naj bi naredila velik korak naprej.

"Glede na vse izkušnje, ki sem jih pridobil skozi leta, iz sezone v sezono rastemo vsi, vsak zase. Vedno poskušam vse, kar sem se naučil v pretekli sezoni, izkoristiti za novo. Moj glavni cilj letos je, da ostanem v trideseterici najboljših smukačev čim dlje, kar se da. Glede na zelo dobre treninge in dejstvo, da smo prava ekipa, mislim, da to ne bi smela biti nobena težava," Naraločnik upa na uvrstitve med najboljših trideset.

Tudi Rok Ažnoh si želi večje konsistentnosti v svojih nastopih.
Tudi Rok Ažnoh si želi večje konsistentnosti v svojih nastopih. FOTO: AP

Čim večkrat bi se tja rad uvrstil tudi Ažnoh: "Na zadnjih treningih bom poskušal najti zadnje popravke in dodati še nekaj hitrosti tem treningom iz Čila in Avstrije. Na tekmah pa si nato želim smučati enako kot na treningih in potem bo vse v redu."

Prva tekma svetovnega pokala v hitrih disciplinah bo na sporedu 27. novembra, in sicer superveleslalom v Copper Mountainu. Prvi smuk bo 4. decembra v Beaver Creeku.

alpsko smučanje slovenska reprezentanca hitre discipline aleš brezavšček miha hrobat
