Slovenski biatlonci osmi na štafetni preizkušnji

Podobno strelsko uspešen je bil na prvem postanku tretji Slovenec Anton Vidmar in se povzpel že do četrtega mesta, potem pa je po dveh zgrešenih strelih na drugem postanku zdrsnil na šesto, predal je kot osmi.

Jakov Fak je strelska postanka opravil brezhibno in Slovenijo dvignil do petega mesta z le pol minute zaostanka za Norvežani.

"Nastop, ki je spodbuden. Strelsko in tekaško veliko bolje kot prejšnje dni. Tako je v športu, pridejo tudi slabši dnevi, a današnji nastop je spodbuden in upam, da bom v tem ritmu nadaljeval na Pokljuki. Posamični nastopi se sicer malce razlikujejo od štafetnih, a vseeno upam, da bo na Pokljuki vsaj tako dobro, kot je bilo na svetovnem prvenstvu," je za SZS današnji nastop ocenil Fak.

Na vrhu je o zmagi odločala zadnja predaja, ko je zadnji Francoz Quentin Fillon Maillet z brezhibnim nastopom ugnal Johannesa Tingnesa Boeja , ki je enkrat zgrešil, ter na koncu slavil prepričljivo z minuto in 26 sekundami prednosti, tretji Ukrajinci so zaostali 2:45.

"Zelo težka tekma z moje strani. Žal mi je, da sem tako 'zamočil'. Dal sem vse na progi, morda v drugem krogu celo malce preveč. Nisem se mogel umiriti na streljanju stoje. Ne zgodi se mi pogosto, da grem v kazenski krog na štafetah, a danes se mi je. Žal mi je, ker bi se nam lahko izšla zares vrhunska uvrstitev, tako pa pač osmo mesto dobra uvrstitev," pa je dodal Vidmar.

Tudi v ženski konkurenci zmaga v Francijo

Popoldanski uspeh rojakov so z zmago dopolnile tudi francoske biatlonske, ki so dobile žensko štafetno preizkušnjo. Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet in Julia Simon so brez zgrešenega strela in s petimi popravami slavile s 25 sekundami naskoka pred Norvežankami, tretje so bile Nemke s 47 sekundami zaostanka.

Slovenke v štafeti niso nastopile.

Biatlonci bodo zdaj tekmovanja v svetovnem pokalu nadaljevali v Sloveniji, karavana se seli na Pokljuko, kjer bodo tekme na vrsti v prihajajočem tednu. Do konca sezone pa bo nato na sporedu le še finale v Oslu med 21. in 23. marcem.