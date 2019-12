Slovenski biatlonci sedmi, zmaga Norvežanom

Slovenci so po prvi menjavi in nastopu Mihe Dovžana zasedali 19. mesto med 26 ekipami. Jakov Fak je nato svoje delo opravil zelo dobro in Slovence popeljal do petega mesta po drugi predaji. Za takrat vodilnimi Švedi so zaostajali 1:05 minute.

Klemen Bauerje kot tretji Slovenec predal kot šesti z 1:24,5 minute zaostanka za Norvežani, Rok Tršanpa je imel kot zadnji ob predaji več kot pol minute prednosti pred zasledovalci. Ta je prvi strelski nastop opravil z odliko, nato pa začel izgubljati na progi, tako da so ga prehiteli Ukrajinci in ga potisnili na končno sedmo mesto.

V boju za vrh sta se na koncu znašli Norveška (0+9) in Francija (1+7), po zadnjem streljanju ju je ločilo sedem sekund, Johannes Thingnes Boe pa je nato hitro še povečal prednost pred Martinom Fourcadom in Norvežanom prinesel zmago z 32,3 sekunde prednosti. Tretji so bili Italijani (0+8), ki so zaostali 1:27,1 minute. Slovenija (0+11) je na sedmem mestu zaostala 2:47,1 minute.

V nedeljo ob 15.30 bo na sporedu še ženska štafeta. Slovensko ekipo bodo zastopale Nika Vindišar, Nina Zadravec, Polona Klemenčič in Lea Einfalt.

Izidi:

1. Norveška 1:10:30,4 (0+9)

(Johannes Dale, Erlend Bjoentegaard, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe)

2. Francija + 32,3 (1+7)

(Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Martin Fourcade)

3. Italija 1:27,1 (0+8)

(Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari, Dominik Windisch)

4. Rusija 1:41,4 (1+10)

5. Švedska 2:00,7 (2+12)

6. Ukrajina 2:32,7 (0+9)

7. Slovenija 2:47,1 (0+11)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan)

8. Nemčija 3:23,1 (4+13)

9. Bolgarija 3:39,0 (0+10)

10. Švica 3:45,0 (2+14)

...