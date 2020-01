Slovenski biatlonci v boj s prenovljeno progo na Pokljuki, vrača se Boe

"Ta žar s štafetnih tekem moram prenesti še na posamične tekme. Predvsem zdaj tukaj na Pokljuki, saj smo to tekmo čakali od lanskega decembra. Tukaj bi vsi radi pokazali svoje mojstrstvo in izkoristili energijo domačega prizorišča sebi v prid," je povedal. Podobne so želje ostalih reprezentantov in reprezentantk, posebej deklet, ki upajo na morda prvo točko v sezoni.

"Proge so nove, na njih še nismo tekli, a nove so za vse. Tudi za nas bo današnji (torkov, op. a.) trening prvi stik z novo progo, za katero mislim, da je bolj zahtevna kot doslej," je še povedal Fak. Načrte je razkril tudi izkušeni Klemen Bauer , ki je blestel predvsem v štafeti.

Fak si želi uspeh za promocijo biatlona "Bilo je nekaj dobrih in nekaj solidnih izidov, pa tudi nekaj spodrsljajev. A v začetku sezone smo imeli težave z materialom, ki smo jih zdaj počasi rešili, ko je Anže Globevnik spet prevzel servis. Škoda, da to ni bilo urejeno že pred novim letom, ko sem se počutil zelo dobro, nato je bilo nekaj težav z zdravjem, a zdaj se iz tekme v tekmo počutim boljši," je pojasnil Jakov Fak.

Andreja Mali: Želim si, da bi bile malo bolj natančne "Tudi dekleta so pripravljena na boj," je dodala trenerka ženske ekipe in dolgoletna reprezentantka ter veteranka pokljuških preizkušenj Andreja Mali . "Pokazale so že nekaj zelo solidnih nastopov. Petkova posamična tekma je tekma streljanja in želim si, da bi bile tekmovalke malo bolj natančne kot med sezono," je dodala.

Na 23. izvedbi tekem na Pokljuki, prvič je biatlonska karavana v Slovenijo prišla v sezoni 1992/93, prireditelji napovedujejo od 15.000 do 20.000 gledalcev, ki naj bi podprli domače reprezentante. Ti so v sezoni že dokazali, da se prav vsi lahko uvrstijo med dobitnike točk.

Vrnitev novopečenega starša Boeja

Norveški zvezdnik Johannes Thingnes Boe se bo ta teden na Pokljuki na posamični 20-kilometrski preizkušnji vrnil v svetovni pokal. Šestindvajsetletnik si je zaradi rojstva prvorojenca vzel nekaj premora in izpustil tekme nemške turneje v Oberhofu in Ruhpoldingu. Na zadnji postaji pred svetovnim prvenstvom v Anterselvi pa se Norvežan vrača. Boe si je vzel premor in izpustil dve postojanki svetovnega pokala, zdaj pa se novopečeni oče sina vrača na tekme najvišje ravni pred SP.

Preden si je Boe vzel premor, je dominiral v svetovnem pokalu s petimi zmagami na sedmih tekmah. V njegovi odsotnosti pa je francoski šampion Martin Fourcadezmagal na vseh štirih tekmah in prevzel tudi skupno vodstvo v svetovnem pokalu.

Prelomne preizkušnje za kar dve sezoni

Tokratni biatlonski konec tedna je prelomen tako za sezono 2019/20, ker bo lahko odločala tudi o skupnem zmagovalcu svetovnega pokala, obenem pa je generalka za svetovno prvenstvo, ki ga bo Pokljuka gostila prihodnje leto. Vsekakor gre tudi na Pokljuki pričakovati nadaljevanje boja med Francozi in Norvežani, ki imajo med najboljšo deseterico v skupnem seštevku v moški konkurenci kar osem tekmovalcev. Nemški postaji svetovnega pokala sta na vrh zavihteli francoske tekmovalce.

Fourcade (447 točk), Quentin Fillon Maillet(436) in Simon Desthieux(435) imajo po dobrih nastopih na ponovoletnih postajah v nemških Oberhofu in Ruhpoldingu že več kot 40 točk prednosti pred zasledovalci. Vprašanje je, kako lahko odgovori serijski zmagovalec svetovnega pokala Norvežan Thingnes Boe (374). Boe je predhodno napovedal, da se od boja za skupno zmago poslavlja, saj da bo zaradi prazničnega dogodka v družini izpustil vse januarske tekme. Kasneje so v norveškem taboru dodali, da se vrača na Pokljuki, kjer očitno še ne namerava predati boja za veliki kristalni globus.

Generalka za svetovno prvenstvo

Slovenski tabor si želi nov napredek, saj ekipa predvsem na štafetnih tekmah kaže, da je dobro pripravljena, v posamični konkurenci pa se visoko uvršča le Fak. A tudi ta s 15. mestom v skupnem seštevku ni povsem zadovoljen. V ženski konkurenci se obeta nadaljevanje dvoboja med Norvežanko Tiril Eckhoff(501 točka) in lansko zmagovalko svetovnega pokala Italijanko Dorotheo Wierer (459), druge tekmovalke pa zaostajajo že precej več. Za Slovenke bodo še vedno izziv prve točke.

Za prireditelje bo prireditev neke vrste generalka za naslednje leto, ko bo Pokljuka gostila svetovno prvenstvo. Februar 2021 bo postregel z največjim zimskošportnim dogodkom doslej v Sloveniji, ki naj bi si ga ogledalo kar 130.000 ljudi. Vseeno bodo prireditelji lahko preverili osnovne zamisli o transportu, ki bo največji zalogaj. Na številnih področjih pa se uvajajo novi sodelavci, da bodo zmogli izziv. Novosti, ki so prav tako preizkus za prihodnje leto, so številne. Popestren je zabaven program, novosti se obetajo v gostinski ponudbi, pokljuški delavci so našli skupen jezik s Slovenskimi železnicami, ki bodo pomagale izpeljati nedeljski družinski dan ... Pokljuka bo, kot rečeno, že sooblikovala svetovni pokal 2019/20, dala izhodišče tekmovalcem za februarsko svetovno prvenstvo v Italiji in organizatorjem nakazala smernice za svetovno prvenstvo 2021, ko se biatlonska elita po 20 letih na največjem izzivu sezone vrača v Slovenijo.