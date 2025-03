Slovenski biatlonci veselo pričakujejo domače tekme na Pokljuki

"Tukaj bodo tudi moji najbolj zvesti navijači, ne glede na to, ali je dež ali sonce. V dežju pač obujejo škornje in si pomagajo s plastično vrečko. Želim si tudi dobre dosežke, čeprav je prav četrtkova tekma, ko je vsak zgrešen strel minuta pribitka, tista, na kateri imam morda najmanj možnosti," je še dejala pred svojim drugim nastopom na Pokljuki.

V ženski konkurenci veliki up ostaja Lampič, ki je to sezono že stala na stopničkah decembra v Franciji, trenutno pa zaseda 22. mesto v svetovnem pokalu. "Vesela sem, da se lahko pokažemo na domačih tleh. Pripravljena sem dobro, kot celo sezono, sploh tekaško, strelsko pa še vedno niham," pravi Lampič.

Ekipa glavnega trenerja Janeza Mariča v zadnjem delu sezone ostaja nespremenjena. Ženske barve bodo branile Lampič , Polona in Živa Klemenčič ter Lena Repinc , moške pa Fak , Miha Dovžan , Anton Vidmar in Lovro Planko . V primeru bolezni ali poškodbe v ozadju na priložnost čakajo mladi.

V moški konkurenci bo največje slovensko orožje izkušeni Fak, trenutno 13. v svetovnem pokalu. Sedemintridesetletnik je sprva nekaj besed namenil mlajšim kolegom v reprezentanci.

"Rezultatsko mlajšim tekmovalcem korak še manjka, a so zagnani in garajo. Treba je vztrajati, tudi če pride slabša sezona, kot je ta. Pomembno je, da slediš svojim ciljem," je dejal Fak.

"Zase se trudim, da sem zadovoljen, čeprav izidi niso povsem na ravni, ki sem si jo želel. Resnica je, da bližje kot si cilju, težje je. Pot je bolj strma, a se trudim biti čim bolje pripravljen. Po svetovnem prvenstvu sem opravil veliko treninga v pravo smer, rezultatsko pa se na Češkem še ni izšlo, uvrstitve so bile najslabše v sezoni. Štafeta je bila skoraj popolna in upam, da se v tej luči pokažem in da bo dosežek čim boljši," je še dodal.

Tekmovalci so na koncu prejeli darilo organizacijskega odbora - puloverje z izvezenimi imeni, da bodo doma bolj prepoznavni.

Zaradi slabe vremenske napovedi, toplih temperatur in močnega dežja, je spremenjen spored tekmovanj.

V četrtek se bodo na kratkih posamičnih tekmah merili tako biatlonke (na 12,5 km ob 11.30) kot biatlonci (na 15 km ob 15.15). Sobota je po novem namenjena tekmam s skupinskim startom (13.35 ženske in 15.45 moški), v nedeljo sta na sporedu še tekmi mešanih parov in mešanih štafet (12.05 in 14.50).