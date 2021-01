Slovenski četverici 11. mesto, Francozom štafetna zmaga

Slovensko ekipo so sestavljali Miha Dovžan, Jakov Fak, Rok Tršan in Alex Cisarin je zasedla 11. mesto (+ 3:37,3).

Francoska ekipa v postavi Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude, Emilien Jacquelin je prišla do zmage (šest zgrešenih strelov), na 4 x 7,5 kilometra dolgi progi so bili drugi Norvežani (+ 4,2), tretji pa Italijani (+ 1:06,6). Norvežani so morali v en kazenski krog, poleg tega so opravili še štiri poprave, Italijani so zgrešili pet strelov.