Slovenski deskarji optimistični: 'Na Winterberg imamo lepe spomine'

"Na Winterberg imamo lepo spomine, zato želimo uspešno tekmovati, a z mislimi smo tudi že na svetovnem prvenstvu, vrhuncu sezone, ki ima letos nekoliko neobičajen termin, a nas za razmere v Švici ne skrbi," zatrjujejo slovenski tekmovalci. Teh bo v slovenski ekipi šest, Tim Mastnak, Žan Košir, Rok Marguč in Gloria Kotnik bodo zastopali alpski del ekipe, Tit Štante in Maj Mekinc pa bosta nastopila v prostem slogu, njun cilj bo uvrstitev v finale, kot sama pravita, v njunih disciplinah ni niti teoretične možnosti za odličja.

Mastnak, ki bo ob Koširju glavni adut za najvišja mesta in je tudi zadnji dobitnik slovenske kolajne na svetovnih prvenstvih, leta 2019 je bil v ZDA drugi, se je prvi od alpincev že podal proti Nemčiji, zato ni bil prisoten na novinarski konferenci, ki jo je pripravila Smučarska zveza Slovenije. Javil pa se je prek spleta in deloval umirjeno in sproščeno. V Winterbergu bi se lahko ob srečnih okoliščinah celo dokopal do tretjega mesta v skupnem seštevku, a se s tem ne obremenjuje, želi le pokazati, da je v dobri formi in da lahko optimistično pričakuje svetovno prvenstvo.