Slovenski deskarji po zgodovinski sezoni pogumno zrejo v prihodnost

Vodja panoge ostaja Bojan Poljanšek , novi strokovni vodja paralelnih disciplin bo Jure Hafner , strokovni vodja disciplin prostega sloga pa ostaja Matevž Pristavec . Članice in člani A reprezentance bodo Gloria Kotnik , Tim Mastnak , Žan Košir in Rok Marguč (vsi paralelne discipline) ter Urška Pribošič , Tit Štante in Naj Mekinc (vsi discipline prostega sloga). B člansko ekipo bodo sestavljali Kaja Verdnik , Tinkara Valcl , Tia Žagar , Ožbe Kuhar in Lenart Maligoj , mladinsko B ekipo pa Aljaž Sladič , Niko Lemark in Jaka Pančur (vsi discipline prostega sloga).

Slovenski deskarji v novo olimpijsko obdobje vstopajo z novim predsednikom panoge, Draganom Gojkovićem , čigar štiriletni mandat je nastopil 1. maja. Poleg Dragana Gojkovića , ki je na področju produktnega vodenja, marketinga in prodaje za program deskanje na snegu dolga leta deloval v begunjskem Elanu, bosta Odbor sestavljala še dosedanji član Anže Polanec (Snowboard klub Rogla) in novi član Jure Gmajnar (Društvo učiteljev deskanja na snegu).

"Tako za alpske deskarje kot tudi za deskarje prostega sloga bodo pred sezono organizirani skupni pripravljalni treningi, kjer bo športnikom na voljo vsa strokovna podpora. S t.i. skupnimi pripravljalnimi kampi nameravamo nadaljevati tudi tekom sezone. Seveda nismo pozabili na otroke in mladino, ki so naša prihodnost," je dejal Gojković in dodal, da je za športnike namenjenih skorajda 40 % sredstev več kot v lanski sezoni.

"S kar petimi olimpijskimi kolajnami ter uspehi na svetovnih prvenstvih in v svetovnem pokalu se lahko pohvalijo naši deskarji. Postavili so trdne temelje. Na naši Rogli je bilo že uspešno organizirano člansko in tudi mladinska svetovna prvenstva ter tekme svetovnega pokala. Tudi prihodnje leto, 15. marca, bo zreško Pohorje gostilo paralelni veleslalom za svetovni pokal. Torej, deskanje gre naprej," je zaključil Gojković.