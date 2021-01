Slovenski deskarji zaradi okužbe brez nastopov v Avstriji

Potem ko so slovenski deskarji na zadnjih dveh tekmah (Carezza, Scuol)za svetovni pokal razveselili z uvrstitvami na zmagovalni oder, to je uspelo Žanu Koširju in Timu Mastnaku, so bila pričakovanja pred prvim paralelnim slalomom sezone v avstrijskem Bad Gasteinu visoka.