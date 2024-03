Slovenski kvartet tokrat v ozadju, zmaga Norvežanom

Norvežani, pri katerih je z daljavo dneva (135,5 metra) v prvi seriji blestel Johann Andre Forfang , so se najbolje zoperstavili težavnim vetrovnim razmeram, skakalce so najbolj motili nepredvidljivi bočni sunki vetra.

Poleg Forfanga so na drugi ekipni tekmi sezone Norveško do zmage vodili še lanski skupni zmagovalec svetovnega pokala Halvor Egner Granerud, Kristoffer Eriksen Sundal in Marius Lindvik. Zbrali so 935,2 točke.

Drugo mesto so zasedli avstrijski skakalci (909,5 točke), tretje pa nemški (883,2). Japonci z legendarnim Noriakijem Kasaijem, ki je dopolnil že 51 let, so zasedli peto mesto.