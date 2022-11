Slovenski hokejisti v pomlajeni zasedbi na turnir na Madžarsko

To je za slovenske hokejiste prvi zbor v tej sezoni. Po prvotnih načrtih bi morali igrati na turnirju z Avstrijo in Belorusijo, a je druga kaznovana, prva pa se je odločila za nastop na močnejšem turnirju v Nemčiji. Selektor Matjaž Kopitar je zato izbral rezervno možnost in sprejel ponudbo madžarske zveze za turnir v Budimpešti.

"Avstrijci so naredili tako, kot naredijo vedno, ko imajo priložnost in se priključili močnejšim ekipam na nemškem pokalu. To je dobro za njih, tudi mi bi radi šli. Ostali smo sami, ena varianta je bila dve tekmi s Francijo, a se je pokazalo to, kar je logistično boljše, pa še tri tekme so," je pot do bližnjega nastopa v Budimpešti opisal selektor na novinarski konferenci ob zboru na Bledu.

Poudaril je, da je bil zadnji teden precej naporen, saj je bilo zaradi poškodb veliko odpovedi in s tem menjav v ekipi. "Poškodb je bilo ogromno, Olimpija ima ogromno težav. Bil je cel kup odpovedi. Ti fantje, ki so tukaj, so si vpoklic zaslužili. Morda je za koga presenetljivo veliko Jeseničanov, osem. A pogledal sem si kar dovolj treningov ter tekem in si zaslužijo vpoklic," je o sestavi ekipe dejal Kopitar.

Kot je poudaril generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec, bo prihajajoči turnir v Budimpešti prva stopnička v pripravah na elitno SP spomladi v Rigi. Februarja bo sledil naslednji turnir z Italijo, Madžarsko in Južno Korejo, pozneje načrtujejo še zbor štiri ali pet tednov pred SP in po dve tekmi z Italijo, Madžarsko in Francijo, 9. maja pa zadnji test pred SP z Dansko.

Kopitar bo za kapetana na Madžarskem bržčas izbral Anžeta Kuralta, ki je zaradi odpovedi in tokratne pomladitve ostal eden bolj izkušenih v garderobi. Na seznamu sta tudi dva igralca brez kluba (Matic Podlipnik in Luka Gračnar), Kopitar je izrazil upanje, da jima bo ta akcija morda pomagala pri iskanju novega delodajalca.