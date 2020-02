Jan Urbas: Smo favoriti, moramo narediti, kar se od nas pričakuje

A do nastopa na OI Slovence, ki jih vodi selektor Matjaž Kopitar, čakata še dve oviri. Najprej ta domači turnir, ki ga morajo Slovenci dobiti, če želijo ohraniti olimpijske upe, potem pa še zadnja kvalifikacijska stopnja. Avgusta bodo potekali še trije turnirji, na katere se bodo uvrstili zmagovalci treh februarskih. Na avgustovskih pa so že Slovaška, Belorusija in Avstrija v skupini D, Latvija, Francija in Italija v skupini E ter Norveška, Danska in Južna Koreja v skupini F.

"Zdaj gre zares, ni nobene prijateljske tekme. Turnir bo treba vzeti resno, stoodstotno, brez podcenjevanja, ker se lahko hitro kaj zalomi. Po dolgem času smo skoraj popolni, super, da smo spet skupaj. Imamo jasen status favoritov, a moramo vsako tekmo odigrati stoodstotno. Želja je ista kot pred Dansko, ko smo šli prvič na OI. Olimpijske igre so le vrhunski turnir. Gremo korak za korakom, zdaj je treba zmagati, potem pa bomo videli, kako naprej," je misli vseh reprezentantov na zboru na Jesenicah povzel Rok Tičar, eden od igralcev izkušenega jedra slovenske izbrane vrste.

<slika_6>"Vemo, kakšne tekme nas čakajo. Zdaj smo mi v vlogi favorita in to bomo morali dokazati. Vsi imamo cilj, želja je, da se uvrstimo naprej in dali bomo vse od sebe, da ta cilj dosežemo. Vsak reprezentančni turnir je zelo pomemben, pa ni važno, kaj je, SP ali olimpijske kvalifikacije. Vsi bomo dali vse od sebe, tu smo z enim ciljem," je pred začetkom razmišljal Ken Ograjenšek.

"To je en turnir več, kot smo navajeni. A vemo, kaj se od nas pričakuje, vemo, da smo mi favoriti. Moramo iti brez podcenjevanja. Moramo narediti, kar se od nas pričakuje. Kaj bo avgusta, je razmišljati že zdaj nesmiselno. Najprej moramo preskočiti to stopničko. Vmes pa je še SP in avgust je še zelo daleč zadaj v naših glavah,"je še eden nosilcev slovenske igre Jan Urbas poudaril, da imajo s soigralci v mislih le prihajajoči turnir.