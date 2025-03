Slovenski orli pripravljeni na planiški spektakel

V Planici se bo odločalo tudi o dobitniku malega in velikega kristalnega globusa. V najboljšem položaju za naziv najboljšega letalca sezone je Domen Prevc , ki ima 83 točk naskoka pred Timijem Zajcem . V četrtkovih kvalifikacijah bo nastopilo devet Slovencev. Poleg omenjene dvojice se bodo za nastop na posamični tekmi potegovali še Anže Lanišek , Lovro Kos , Žak Mogel , Žiga Jelar , Rok Masle , Rok Oblak in Žiga Jančar .

Prevc, ki je pred planiškimi tekmami v najboljšem položaju v boju za mali kristalni globus, poudarja, da se s statistiko ne obremenjuje: "Sam s sabo imam dovolj dela. Planico imam vsako leto bolj naštudirano, a treba se je umiriti. Ne smem filozofirati, odkrivati tople vode, delati moram na tem, kjer sem dober, in to je to." Povsem nasprotno pa je pri Zajcu, ki je na vprašanje, če kaj računa in spremlja, koliko zaostaja v bitki za skupno zmago v poletih, kot iz topa izstrelil: "83 točk," nato pa v smehu dodal: "Če Domen pravi, da o tem sploh ne razmišlja, laže. No, trenutno ima prednost velikih 83 točk, a tudi sam si želim zame slabšo sezono končati kar se da dobro. Zadovoljen bi bil, če bi na vseh tekmah v Planici stal na odru za zmagovalce."