Slovenski orli v Zakopanah po nov vrhunski rezultat

V Zakopanah je na programu še posamična tekma smučarskih skakalcev. V kvalifikacijah so bili uspešni vsi Slovenci. Peter Prevc je bil šesti, Timi Zajc in Lovro Kos pa sta si razdelila osmi dosežek kvalifikacij. Na tekmo so se prebili tudi Žiga Jelar z 22. mestom, Rok Masle s 34. in Domen Prevc z 42. dosežkom. Petkove kvalifikacije je sicer dobil Avstrijec Daniel Tschofenig pred domačim asom in nosilcem rumene majice, Dawidom Kubackim. Kubacki ima v svetovnem pokalu na prvem mestu 930 točk, Lanišek je drugi z 822, tretji pa je zmagovalec novoletne turneje, Norvežan Halvor Egner Granerud, s 796 točkami.

icon-expand Anže Lanišek je postal četrti Slovenec z uvrstitvijo na zmagovalni oder v skupnem seštevku novoletne turneje. FOTO: AP