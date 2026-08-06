Slovenski skakalci bodo lahko prostor na čeladah tržili sami

Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri slovenski zvezi Gorazd Pogorelčnik je dejal, da so nadomestili izpadla sredstva, poleg tega so sponzorske pogodbe pri večini partnerjev dolgoročne. "Zato imamo v tej in naslednji sezoni na voljo dovolj sredstev za delovanje. Za skoke in nordijsko kombinacijo to pomeni 3,7 milijona evrov," je navedel Pogorelčnik.

Tri desetletja in pol je bil največji proizvajalec električnih aparatov za gospodinjstvo v regiji tudi največji sponzor slovenskih smučarskih skokov. "Zdaj bo najbolj izpostavljen prostor na čeladah na voljo tekmovalcem. Upam, da bodo uspešni pri iskanju osebnih sponzorjev in partnerjev. Smo pa na SZS že vzpostavili posebno skupino, ki jim bo lahko pri tem pomagala, če sami ne bodo uspešni," je pojasnil Pogorelčnik.