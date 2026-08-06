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Zimski športi

Slovenski skakalci bodo lahko prostor na čeladah tržili sami

Ljubljana, 06. 08. 2026 16.04 pred 3 dnevi 2 min branja 20

Avtor:
STA
Nika Prevc

Slovenski smučarski skakalci in skakalke bodo lahko poslej prostor na čeladah tržili sami. Gorenje, ki je zadnja leta pod okriljem kitajske družbe Hisense, se je namreč umaknilo, vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) pa je pojasnilo, da to ne predstavlja kakšnih posebnih finančnih pretresov za naslednji sezoni.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP

Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri slovenski zvezi Gorazd Pogorelčnik je dejal, da so nadomestili izpadla sredstva, poleg tega so sponzorske pogodbe pri večini partnerjev dolgoročne. "Zato imamo v tej in naslednji sezoni na voljo dovolj sredstev za delovanje. Za skoke in nordijsko kombinacijo to pomeni 3,7 milijona evrov," je navedel Pogorelčnik.

Tri desetletja in pol je bil največji proizvajalec električnih aparatov za gospodinjstvo v regiji tudi največji sponzor slovenskih smučarskih skokov. "Zdaj bo najbolj izpostavljen prostor na čeladah na voljo tekmovalcem. Upam, da bodo uspešni pri iskanju osebnih sponzorjev in partnerjev. Smo pa na SZS že vzpostavili posebno skupino, ki jim bo lahko pri tem pomagala, če sami ne bodo uspešni," je pojasnil Pogorelčnik.

Gorazd Pogorelčnik
Gorazd Pogorelčnik
FOTO: Damjan Žibert

V ozadju so bili aktivni tudi v marketingu na zvezi. "Že od lanskega septembra smo vedeli, da lahko do tega pride, ko smo se začeli pogovarjati o morebitnem podaljšanju pogodbe. Služba v marketingu je naredila kar precej dela in tako imamo naslednji sezoni finančno 'pokriti' in smo lahko v reprezentancah, kar se tega tiče, mirni," je izpostavil Pogorelčnik.

V naslednjih dveh sezonah se, kar se sponzorskega prostora na čeladah tiče, pravila ne bodo spremenila. "Tako tudi tekmovalci vedo, kakšna so osnovna pravila. Tudi pri mladincih je enako, vsi, ki bodo tekmovali na članski ravni, bodo lahko imeli svojega sponzorja," je dodal Pogorelčnik.

smučarski skoki sponzor čelada Gorazd Pogorelčnik

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KOMENTARJI20

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Eksiflajs96
06. 08. 2026 19.48
Najbols ksn redbull..
Odgovori
+1
1 0
Masturbator
06. 08. 2026 18.08
:))) Zenske skoke trenira na celem svetu 252 zensk in je med najmanj gledanimi sporti na svetu!!! Je vecja reklama za podjetja plakat na vsaki vaski veselici!
Odgovori
+0
5 5
wsharky
06. 08. 2026 17.19
Nika bo imela na čeladi napis Milka, če bo pa kaj d te reklame pokasirala v lastni žep, kot je to naredila Korošica Tina pa toliko bolje
Odgovori
+4
6 2
St. Gallen
06. 08. 2026 17.17
Predlagam Head, Lindt, Helvetia. Audija ali VW res nima smisla vec nositi
Odgovori
-2
1 3
Veščec
06. 08. 2026 18.11
naši skakalci in skakalke prihajajo iz 🇸🇮 ne iz 🇨🇭,pa to
Odgovori
+0
1 1
flojdi
06. 08. 2026 17.15
Bohpumahi.(moja bi zagotova bila enobarvna in brez enega samega natiska.zal...ampak res.
Odgovori
-2
1 3
tomo5551234
06. 08. 2026 17.00
Gorenje bo šel po poti Zlatoroga (Henkel)
Odgovori
+7
8 1
JAZsemTI
06. 08. 2026 16.19
RedBull je že v igri…
Odgovori
+3
3 0
asdfghjklč
06. 08. 2026 16.16
Čakaj ... še Gorenje so nam prodali?
Odgovori
+5
5 0
Polkavalčekrokenrol
06. 08. 2026 16.49
Si se zbudil iz kome?
Odgovori
+7
7 0
kekyooo
06. 08. 2026 16.59
dobro jutro
Odgovori
+4
4 0
flojdi
06. 08. 2026 17.15
????
Odgovori
+1
1 0
Bananistanec
06. 08. 2026 17.17
ojej eni kar spijo ... Gorenje so prodali že 2018, kaj misliš da je Hisense hčerinska družba Gorenja ... obratno
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+7
7 0
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