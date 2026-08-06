Slovenski skakalci bodo lahko prostor na čeladah tržili sami

Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri slovenski zvezi Gorazd Pogorelčnik je dejal, da so nadomestili izpadla sredstva, poleg tega so sponzorske pogodbe pri večini partnerjev dolgoročne. "Zato imamo v tej in naslednji sezoni na voljo dovolj sredstev za delovanje. Za skoke in nordijsko kombinacijo to pomeni 3,7 milijona evrov," je navedel Pogorelčnik.
Tri desetletja in pol je bil največji proizvajalec električnih aparatov za gospodinjstvo v regiji tudi največji sponzor slovenskih smučarskih skokov. "Zdaj bo najbolj izpostavljen prostor na čeladah na voljo tekmovalcem. Upam, da bodo uspešni pri iskanju osebnih sponzorjev in partnerjev. Smo pa na SZS že vzpostavili posebno skupino, ki jim bo lahko pri tem pomagala, če sami ne bodo uspešni," je pojasnil Pogorelčnik.
V ozadju so bili aktivni tudi v marketingu na zvezi. "Že od lanskega septembra smo vedeli, da lahko do tega pride, ko smo se začeli pogovarjati o morebitnem podaljšanju pogodbe. Služba v marketingu je naredila kar precej dela in tako imamo naslednji sezoni finančno 'pokriti' in smo lahko v reprezentancah, kar se tega tiče, mirni," je izpostavil Pogorelčnik.
V naslednjih dveh sezonah se, kar se sponzorskega prostora na čeladah tiče, pravila ne bodo spremenila. "Tako tudi tekmovalci vedo, kakšna so osnovna pravila. Tudi pri mladincih je enako, vsi, ki bodo tekmovali na članski ravni, bodo lahko imeli svojega sponzorja," je dodal Pogorelčnik.
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