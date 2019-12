Slovenski skakalci peti na moštveni tekmi, zmaga Poljakom

V Klingenthalu je bila naprej na sporedu ženska tekma svetovnega pokala v posamični konkurenci. Organizatorji so imeli velike težave z izpeljavo zaradi vetra in so opravili le eno serijo, Ema Klinec je zasedla drugo mesto. Nato je bila na sporedu še druga ekipna tekma sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Slovensko reprezentanco so sestavljali Anže Lanišek, Anže Semenič, Timi Zajc in Peter Prevc. Omenjena četverica je nastopila tudi na prvi moštveni tekmi sezone v Wisli, kjer je zasedla četrto mesto.

V konkurenci je bilo devet reprezentanc, v prvi seriji je prvi od Slovencev skočil Anže Lanišek in s 133 metri (114,3 točke) Slovenijo popeljal na tretje mesto. Drugi je bil na vrsti Anže Semenič (119 metrov, 100,3 točke) tretji pa Timi Zajc (118,5 metra, 99,2 točke), ki sta pokvarila uvrstitev. Zadnji je skočil Peter Prevc (128,5 metra, 115,3 točke) in Slovenija je po prvi seriji zasedla peto mesto (429,1 točke), za Poljsko (503,3), Avstrijo, Japonsko in Norveško (451,6). Slovenci so za Poljaki zaostali 74,2 točke, za tretjim mestom pa 41,3 točke.