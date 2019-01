Slovenski skakalci tik za vodilno trojico, zmaga Nemcem

Slovenske barve so na ekipni tekmi na Poljskem zastopali Anže Semenič (125,5 m/125,5 m), Domen Prevc (130,5 m/133,5 m), Anže Lanišek (130,5 m/136,5 m) in Timi Zajc (135,0 m/135,0 m).

Nemški skakalci so do zmage prišli kljub padcu Davida Siegla, ki so ga po 142,5 metra dolgem skoku in padcu na doskočišču morali iz arene odnesti na nosilih. Pred tem pa je v drugi seriji najprej Markus Eisenbichler s 143 metri dosegel nov rekord skakalnice, ki pa ga je nekaj minut pozneje še za pol metra popravil domačin Dawid Kubacki.