Slovenski skakalci tretji v Wisli

Slovenski smučarski skakalci Cene Prevc (123,5 metra), Peter Prevc (118,5), Timi Zajc (126) in Anže Lanišek (104,5) so po prvi seriji ekipnega svetovnega pokala v Wisli s 388,8 točke na tretjem mestu. Na prvi moštveni tekmi sezone so v vodstvu Avstrijci (412,1 točke) pred domačini Poljaki (408,7). Slovenci so tekmo končali na tretjem mestu. Prvi so bili Avstrijci, Drugi pa Nemci.

Slovenija je bila po prvem nastopu Ceneta Prevca tretja, mesto je zadržala tudi po skoku Petra Prevca. Za varovance Roberta Hrgote je zelo dobro nastopil Timi Zajc, ki je ekipo popeljal na drugo mesto z zgolj dvema desetinkama točke zaostanka za gostiteljico Poljsko. V zadnjem nastopu pa je Anže Lanišek pristal pri le 104,5 metra, tako da so Slovenci po polovici tekme končali na tretjem mestu, a s 23,3 točke zaostanka za vodilnimi Avstrijci. icon-expand Anže Lanišek Na današnji tekmi je nastopilo zgolj devet reprezentanc; brez finala so tako ostali le Američani, ki jih vodi slovenski trener Bine Norčič. V nedeljo je v Wisli na sporedu še posamična tekma (16.00), na katero se je v petkovih kvalifikacijah uvrstilo vseh šest slovenskih skakalcev. Najboljši med njimi je bil Cene Prevc na šestem mestu, Lovro Kos je bil 11., junak vikenda v Ruki Lanišek 15., Peter Prevc 18., Domen Prevc 25. in Zajc 46. V svetovnem pokalu sicer vodi Nemec Karl Geiger (305 točk), tik za njim je na drugem mestu najboljši slovenski skakalec Lanišek (252). V najboljši deseterici sta od Slovencev še Cene Prevc (133) na sedmem in Zajc (90) na devetem mestu. Še boljši v drugi seriji Timi Zajc je vodstvo za Slovenijo prevzel z odličnim skokom 122,5 metrov prevzel po sedmih skokih. Pred zadnjimi skakalci v drugi seriji je Nemec Daniel Huber skočil zelo slabo (116 metrov). To je pomenilo, da je zadnji na tekmi skakal Anže Lanišek, ki v prvi seriji ni skočil najbolje. Slab skok je v drugi seriji ponovil in Slovenija je padla na tretje mesto in osvojila svoje 29. stopničke na ekipnih tekmah. Zmagali so Avstrijci, drugi so bili Nemci.