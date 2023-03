Slovenski skakalci v boj za novo odličje

Na ekipno tekmo in hkrati zadnjo skakalno preizkušnjo tega prvenstva so se poleg Timija Zajca, podali še Anže Lanišek, Žiga Jelar in Lovro Kos. Ali lahko Sloveniji priskačejo novo odličje? "Imamo štiri zelo kakovostne fante. Anže je v petek storil manjše napake, ki ti vzamejo dva, tri metre. To mu je zmanjkalo, a se tega zaveda, tako da je miren. Imamo dva kapetana, ki lahko poneseta Slovenijo do boja za medaljo in naredita razliko," je pred tekmo povedal glavni trener Robert Hrgota.