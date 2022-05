Slovenski skakalci v Kranju že pogledovali proti prihodnji sezoni

Kranjski stadion so zavzeli smučarski skakalci. Na tradicionalnem srečanju z novinarji je bilo na kupu kar devet olimpijskih kolajn iz Pekinga 2022, saj sta se predstavili tako ženska kot moška A-reprezentanca. Obe ekipi sta za vrhunec prihajajoče sezone 2022/23 izpostavili domače svetovno prvenstvo nordijskih disciplinah v Planici.

A ta čas sta obe ekipi pod vodstvom glavnih trenerjev Zorana Zupančiča in Roberta Hrgote šele zares začeli vadbo po koncu lanske, za Slovenijo brez dvoma izjemno uspešne sezone, polne presežkov. Za ekipama je slab mesec dni kondicijskih priprav, na katerih gradijo temelje za zimsko sezono, čez kakšen teden ali dva se selijo na skakalnico. V moški A-reprezentanci je sedem skakalcev. Timi Zajc, Anže Lanišek, bratje Peter, Cene in Domen Prevc, Žiga Jelar in Lovro Kos. "Eno bazo fizičnih priprav smo zdaj že opravili, tretji teden treniramo skupaj. Minula sezona je bila uspešna, a vedno je treba po koncu narediti analizo in pogledati, kje se še lahko naredi napredek oziroma kaj še nadgraditi," je ob tem dejal Hrgota in priznal, da je še največ sprememb glede na lansko sezono pri opremi, zato je treba iti v korak s časom. "Sicer pa skušamo držati rdečo nit, ki smo jo imeli že lani," je dodal. Prevc z mislimi že v Planici Kapetan slovenske vrste Peter Prevc je bil edini med fanti, ki je dejal, da je bil zanj odmor po koncu lanske sezone kar malo dolg, da je že komaj čakal na treninge. Poudaril je, da je njegov največji cilj sezone Planica. "Planico pred domačimi navijači imam vseskozi v glavi že kakšno leto dni. Res se zelo osredotočam na to prvenstvo oziroma še bolj na to, da bo treba biti že vsaj mesec dni prej v dobri formi, da bom potem lahko v Planici dobro funkcioniral. To je moj glavni izziv sezone."

icon-expand Peter Prevc komaj čaka domače svetovno prvenstvo, ki ga bo gostila Planica. FOTO: Luka Kotnik

Za razliko od Petra Prevca je Zajc dejal, da so priprave na novo sezono zanj prišle zelo hitro, da bi lahko imel kakšen teden več prosto, vendar je vesel, da so s fanti začeli priprave: "Sem super! Prosti dnevi so hitro minili, zelo sem vesel, da smo znova začeli trenirati, da sem spet nazaj v pogonu. Komaj že čakam, da se bomo preselili na skakalnice." Tudi Jelarju je odmor hitro minil, vendar je priznal, da je bil že kar lačen treningov. "Prvi teden po koncu sezone je bil pester, veliko je bilo medijskih obveznosti. A to pomeni, da je bila sezona zelo uspešna. Nato sem si vzel počitnice, s prijatelji smo šli na Tenerife in napolnil baterije. Kmalu smo dobili program treningov. Mišice me konec tedna močno bolijo in vesel sem, da smo spet v maksimalnem pogonu," je dejal Jelar, ki je med premorom kot gost nastopil tudi na koncertu Jana Plestenjaka, kar je bilo zanj, kot pravi, čudovito doživetje. Lanišek bo skušal ponoviti zadnji del lanske sezone Lanišek, ki je imel prav tako izjemno sezono, a so se mu ravno na vrhuncu, olimpijskih igrah v Pekingu, stvari podrle, pravi, da je že predelal lansko sezono. Premor je izkoristil za družino in stvari, ki jih sicer med sezono ne more početi. "Videl sem, da se znam pobrati, četudi sem v precej slabem stanju. V zadnjem delu sezone po igrah sem res užival in želim si, da bo prihajajoča v celoti takšna."

icon-expand Tako skakalke kot skakalci so po izjemno uspešni lanski sezoni odločeni, da bo naslednja še boljša. FOTO: AP