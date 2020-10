Slovenski skakalci vadijo na planiški velikanki

Na kondicijskih pripravah so vadili Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Tilen Bartol , manjkal pa je Domen Prevc , ki je v tem času treniral na domači skakalnici v Kranju. "Za Domna smo se odločili, da v tistem obdobju nima smisla, da opravlja kondicijsko vadbo. Septembra, ko je imel poškodovano roko, je opravil zelo veliko na tem področju. Manjkalo mu je skokov, zato je treniral doma na 100-metrski napravi. Naredil je zares veliko količino skokov. Učinek je viden, ta čas je v veliko boljši formi, kot je bil poleti. Še vedno ni povsem pravi, a kaže znake prebujanja," je optimističen Bertoncelj.

Reprezentanti so po državnem prvenstvu v začetku meseca v Kranju opravili druge kondicijske priprave v Moravskih Toplicah. Bertoncelj je v pogovoru za spletno stran Smučarske zveze Slovenije poudaril, da so imeli v Prekmurju odlične razmere za vadbo. "Kot vedno je bilo vzdušje na pripravah odlično. Tudi tokrat so nam ponudili dober trening. Izkoristili smo pomoč tamkajšnjega nogometnega kluba, ki nam je odstopil neko mini dvorano. Moram reči, da smo imeli zares odlične pogoje za trening in tudi za regeneracijo," je gostoljubnost Prekmurcev pohvalil trener slovenske vrste.

Po kondicijskih pripravah se je reprezentanca vrnila na skakalnice. Najprej v Kranj, ta teden pa prvič v sezoni tudi na ledeno smučino v Planici: "Pod Poncami imamo pripravljalni tabor od ponedeljka do petka, praktično smo v mehurčku v hotelu v Planici. Skakalnico so nam zelo dobro pripravili. V ponedeljek in torek nam je malce sicer nagajalo vreme, v sredo pa smo imeli zares odlične vadbene pogoje."

Bertoncelj od petdnevnih priprav pričakuje, da se bodo reprezentanti uspešno prilagodili na ledeno smučino, da bodo dvignili raven pripravljenosti ter dobro preizkusili tekmovalno opremo, smuči in drese: "Verjamem, da bo do konca tedna vsak že imel izdelan načrt glede tekmovalne opreme in da bo ustrezno tehnično pripravljen."Bertoncelj vidi še eno prednost večjega pripravljalnega tabora vseh reprezentanc v Planici; naredi se dober pregled, kako so vsi fantje ta čas pripravljeni.

"V prvi vrsti dajemo poudarek tehniki skokov, izvedbi in testiranju opreme. Spremljam pa tudi odzive oziroma raven skakanja članov preostalih ekip. Moram biti kar zadovoljen. Trenutno imamo dovolj širok izbor tekmovalcev, vendar se bomo o potnikih na prve tekme odločili malce kasneje, postopoma," je dejal Bertoncelj in dodal, da bi ta čas zelo težko izbral sedmerico za uvodne tekme svetovnega pokala, ki bodo čez tri tedne v Wisli.

Po koncu priprav v Planici bodo imeli reprezentanti na voljo še dobra dva tedna priprav na novo sezono, katere prvi vrhunec bo decembrsko svetovno prvenstvo v smučarskih poletih na letalnici bratov Gorišek."Morda bomo že konec tedna objavili nosilce reprezentance, vrata za od dva do tri tekmovalce pa bomo pustili odprta do zadnjega,"je razkril glavni trener, ki meni, da ta čas ne vidi potrebe po treningu v tujini.

"Trenutno imamo na voljo skakalnico z ledeno smučino, Bloudkovo velikanko v Planici. Naslednji teden bomo imeli ledeno smučino v Kranju na srednji skakalnici. Ne vidim torej potrebe po treningu v tujini. Želja je res bila, imeli smo celo rezerviran trening v Zakopanah. A zaradi zdravstvenega položaja v Evropi se zanj nismo odločili, nismo želeli tvegati. Mislim, da je ta karantenski mehurček v Planici veliko boljša odločitev."Reprezentanca bo tako prvo pot v tujino opravila kar na uvodno postojanko svetovnega pokala, ki bo od 20. do 22. novembra v Wisli.