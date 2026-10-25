Slovenski skakalci za konec poletne sezone drugi na mešani tekmi

"Še ena dolga, vetrovna in mokra tekma je za nami. Klingenthal tudi tokrat ni razočaral. Punci in fanta so ostali zbrani in pokazali dobre skoke. Do zime je potrebno še nekaj malega dodati, a smo na dobri poti," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal trener ženske ekipe Jurij Tepeš. Robert Hrgota, trener moške ekipe, pa je dodal: "Drugo mesto je lep rezultat. Morda samo skakanje še ni tam, kjer si ga želimo. Imamo pa zdaj mesec dni časa, da se pripravimo na zimo." V znova kislem Klingenthalu je tekmo za Slovenijo odprla Nika Vodan, ki je skočila 125 metrov in s 108,2 točke Slovenijo popeljala na drugo mesto po prvi skupini tekmovalk. Boljša je bila le sobotna zmagovalka Ingvild Midtskogen, ki je zbrala 125,4 točke. Timi Zajc je dobro formo potrdil z najboljšo oceno svoje skupine, skočil je 135,5 metra in zbral 129,6 točke. Nika Prevc je v tretji skupini pristala pri 127 metrih in zbrala 114,9 točke, kar je bil tretji rezultat skupine. Domen Prevc je zmogel 136 metrov in Slovenijo po prvi seriji držal na visokem drugem mestu.

Timi Zajc, Nika Vodan, Nika Prevc in Domen Prevc so za konec poletne sezone na mešani tekmi osvojili drugo mesto. FOTO: Smučarska zveza Slovenije

Nato je v Klingenthalu dolgo kazalo, da bodo rezultati prve serije dokončni, saj je začelo močno pihati. Po skoraj 50-minutnem premoru pa se je tekma le nadaljevala. Vodan je bila v drugo dva metra daljša, za svoj skok pa je zbrala 135,6 točke. Tudi po nastopu Zajca, ki je skočil 128 metrov, je bila Slovenija še naprej na drugem mestu, a se je vse bolj nevarno bližala Japonska. Bratu in sestri Niki ter Domnu Prevcu pa je s skokoma 128,5 in 135 metrov uspelo obdržati drugo mesto.