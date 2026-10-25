Slovenski skakalci za konec poletne sezone drugi na mešani tekmi

"Še ena dolga, vetrovna in mokra tekma je za nami. Klingenthal tudi tokrat ni razočaral. Punci in fanta so ostali zbrani in pokazali dobre skoke. Do zime je potrebno še nekaj malega dodati, a smo na dobri poti," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal trener ženske ekipe Jurij Tepeš. Robert Hrgota, trener moške ekipe, pa je dodal: "Drugo mesto je lep rezultat. Morda samo skakanje še ni tam, kjer si ga želimo. Imamo pa zdaj mesec dni časa, da se pripravimo na zimo."
V znova kislem Klingenthalu je tekmo za Slovenijo odprla Nika Vodan, ki je skočila 125 metrov in s 108,2 točke Slovenijo popeljala na drugo mesto po prvi skupini tekmovalk. Boljša je bila le sobotna zmagovalka Ingvild Midtskogen, ki je zbrala 125,4 točke. Timi Zajc je dobro formo potrdil z najboljšo oceno svoje skupine, skočil je 135,5 metra in zbral 129,6 točke. Nika Prevc je v tretji skupini pristala pri 127 metrih in zbrala 114,9 točke, kar je bil tretji rezultat skupine. Domen Prevc je zmogel 136 metrov in Slovenijo po prvi seriji držal na visokem drugem mestu.
Nato je v Klingenthalu dolgo kazalo, da bodo rezultati prve serije dokončni, saj je začelo močno pihati. Po skoraj 50-minutnem premoru pa se je tekma le nadaljevala. Vodan je bila v drugo dva metra daljša, za svoj skok pa je zbrala 135,6 točke. Tudi po nastopu Zajca, ki je skočil 128 metrov, je bila Slovenija še naprej na drugem mestu, a se je vse bolj nevarno bližala Japonska. Bratu in sestri Niki ter Domnu Prevcu pa je s skokoma 128,5 in 135 metrov uspelo obdržati drugo mesto.
"Kljub manjšim napakam sem zadovoljna z današnjo predstavo. Skoki so na ravni, ki si jo želim pred prihodom zime," je povedala Nika Prevc, Vodan pa je poudarila, da je bila težka tekma. "Zadovoljna sem z drugim mestom, ki ga je dosegla ekipa. Sama sem pokazala solidne skoke, a je še nekaj prostora za napredek."
Zajc je bil zadovoljen s skoki skozi cel konec tedna. "A bi si zaslužili oceno tri do štiri. Zdaj nas čaka še nekaj treningov do zime in bomo to formo še nadgradili, da bo prišla do ocene pet plus," je povedal. Domen Prevc pa je dejal, da s svojimi skoki ni bil najbolj zadovoljen. "A na koncu zelo dobro drugo mesto. Sedaj bo mesec dni prišel še kako prav, da bomo na začetku zime, ki se je že zelo veselim, tam, kjer želimo biti."
Svetovni pokal se bo začel 20. novembra v Lillehammerju na Norveškem.
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