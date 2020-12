Slovenski skakalci optimistično na novoletno turnejo

Skupno zmago na novoletni turneji bo branil Dawid Kubacki , ki je lani postal tretji Poljak po Adamu Malyszu (2001) in Kamilu Stochu (2016, 2017), ki mu je uspela skupna zmaga na tradicionalno prvem, letos pa drugem skakalnem vrhuncu sezone. Slovenski skakalci so lani izpolnili glavni cilj strokovnega štaba, ki je bil uvrstitev enega skakalca med najboljšo osmerico. Lani je takšen dosežek uspel kar dvema, saj je Domen Prevc 68. turnejo končal na sedmem mestu, Peter Prevc pa na osmem.

Po pretresih sredi SP v Planici je mesto glavnega trenerja slovenske reprezentance prevzel Robert Hrgota, iz ekipe pa je bil začasno izključen Timi Zajc, ki jo je odnesel le z opominom. Po državnem prvenstvu je Hrgota dokončno imenoval šesterico, ki bo nastopila na 69. turneji. Anže Lanišek, ki je v sredo ubranil naslov slovenskega prvaka, Peter Prevc, Bor Pavlovčičin Žiga Jelar so imeli nastop zagotovljen že pred časom, Cene Prevc si ga je priskakal z dobrimi nastopi v Engelbergu, mesto v reprezentanci pa je dobil še Domen Prevc, ki je glavnega trenerja prepričal z dobrim nastopom na DP.

"Naš glavni cilj turneje so konstantni skoki, da bi fantje mirno začeli tekme. Seveda pričakujem, da bomo v Oberstdorfu nadaljevali na ravni, na kateri smo končali v Engelbergu in nenazadnje nadaljevali tudi ta teden na državnem prvenstvu. Želimo si ohranjati raven skokov na tekmah, če pa se da še kaj nadgraditi, bomo veseli," je dejal Hrgota in dodal, da je osnovni rezultatski cilj uvrstitev enega skakalca do desetega mesta.