Mešana ekipa tik pod zmagovalnim odrom

Po zmagi Anžeta Laniška na posamični tekmi v Titisee-Neustadtu je priložnost za novo vrhunsko uvrstitev dočakala slovenska mešana ekipa. Zasedba v sestavi Lanišek, Timi Zajc , Ema Klinec in Nika Križnar , je bila v poskusni seriji zanesljivo najboljša, ne pa tudi po polovici tekme. Križnarjeva je v prvi seriji skočila zgolj 120 metrov, Timi Zajc je bil meter daljši, Ema Klinec pa je doskočila pri 125 metrih. Za Slovence se je iz zaletišča podal le še letošnjo zimo izjemni Lanišek, ki je doskočil pri 142,5 metra, kar je bil najdaljši skok prve serije. Obenem je to pomenilo, vzpon po lestvici navzgor, Slovenija je po uvodni seriji zasedala 4. mesto, 17,3 točke zaostanka za vodilnimi Avstrijci. Drugo mesto po prvi seriji so zasedali Norvežani (, zgolj 1,6 točke zaostanka za vodilno zasedbo, tretja pa je bila Nemčija, ki je zaostajala 9,3 točke.

V finalni seriji so Slovenci poizkušali vse, da bi prehiteli gostitelje tekme, se zavihteli na zmagovalni oder in začetek je bil obetaven. Križnarjeva je pristala pri 122 metrih, dva metra dlje, kot v prvi seriji, dosežek je za devet metrov in pol izboljšal tudi Zajc in Slovenci so bili na želeni poti proti stopničkam. Vendarle pa so tudi druge reprezentance ohranjale dobre skoke, ki so jih kazale v uvodni seriji, tako, da bi Slovenci resnično potrebovali čudež, da bi prehiteli Nemce.

Ema Klinec je v finalu pristala pri 122,0 m in bila četrta v svoji skupini. Slovenija je proti Nemčiji, pri kateri je še enkrat izvrsten skok uspel Katharini Althaus (130,0 m), izgubila 20 točk. Na tretje mesto je padla Norveška, ki je pred slovensko četverico imela 25,5 točke prednosti. Ko je Anže Lanišek v zadnji seriji pristal pri 132,5 metrih je postalo jasno, da bo Slovenija ohranila 4. mesto, Halvor Egner Granerud pa je s skokom dolgim 141 metrov potrdil drugo mesto, dobil dvoboj s Karlom Geigerjem, Stefan Kraft pa je nato potrdil prepričljivo zmago Avstrijcev.