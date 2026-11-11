Slovenski (moški) slalom, ki je dotaknil dno: na prvi tekmi brez naših

Caterina Sinigoi FOTO: Luka Kotnik

Slovenska ekipa tako načrtuje nastop vseh petih smučark. Ob Neji Dvornik in Andreji Slokar bodo priložnost dobile tudi Nika Tomšič, Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik. Za slednji bo to priložnost za nabiranje izkušenj na najvišji ravni, saj se sicer osredotočata predvsem na tekmovanja nižjih ravni.

Dvajsetletni Miha Oserban, ki je skupaj z Žanom Kranjcem zastopal slovenske barve na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu, tokrat ne bo nastopil. Na zadnjem slalomu svetovnega pokala v Kranjski Gori marca letos je zasedel 52. mesto, zadnje med tistimi, ki so končali prvo vožnjo. Slovenija bo tako v Leviju ostala brez moškega predstavnika.

Miha Oserban FOTO: Sloski