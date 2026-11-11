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Zimski športi

Slovenski (moški) slalom, ki je dotaknil dno: na prvi tekmi brez naših

Ljubljana, 11. 11. 2026 09.12 pred 49 minutami 1 min branja 7

Avtor:
STA
Miha Oserban

Slovenske alpske smučarke bodo na sobotnem slalomu za svetovni pokal v finskem Leviju nastopile s petčlansko zasedbo. Na startu bodo po napovedih Neja Dvornik, Andreja Slokar, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik. Na nedeljskem moškem slalomu ne bo slovenskega predstavnika.

Caterina Sinigoi
Caterina Sinigoi
FOTO: Luka Kotnik

Slovenska ekipa tako načrtuje nastop vseh petih smučark. Ob Neji Dvornik in Andreji Slokar bodo priložnost dobile tudi Nika Tomšič, Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik. Za slednji bo to priložnost za nabiranje izkušenj na najvišji ravni, saj se sicer osredotočata predvsem na tekmovanja nižjih ravni.

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Dvajsetletni Miha Oserban, ki je skupaj z Žanom Kranjcem zastopal slovenske barve na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu, tokrat ne bo nastopil. Na zadnjem slalomu svetovnega pokala v Kranjski Gori marca letos je zasedel 52. mesto, zadnje med tistimi, ki so končali prvo vožnjo. Slovenija bo tako v Leviju ostala brez moškega predstavnika.

Miha Oserban
Miha Oserban
FOTO: Sloski

Ženski slalom bo v soboto, 14. novembra, prva vožnja se bo začela ob 10. uri po srednjeevropskem času, druga pa ob 13. uri. Moški slalom bo na sporedu v nedeljo ob enakih urah.

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alpsko smučanje slalom svetovni pokal

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KOMENTARJI7

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Celikos
11. 11. 2026 10.05
a nebi še tu začeli šparat in ne pošiljat takih v svetovni pokal
Odgovori
0 0
medwd
11. 11. 2026 10.03
A na drugi tekmi pa bojo naši v slalomu? mogoče leta 2029
Odgovori
+1
1 0
JohannDoe
11. 11. 2026 10.03
"ki je dotaknil dno" - lepo prosim. ChatGPT zastonj lektorira in v desetih sekundah vključno s ctrl-c ctrl-v. Rezultat je, verjemite mi, bolj slovnično pravilen in profesionalen. V nasprotnem primeru pa ljudje in otroci to berejo vsak dan in potem ponavljajo, tako da bog pomagaj.ChatGPT
Odgovori
+1
1 0
rok1211
11. 11. 2026 09.50
Brez investicije ni kondicije!
Odgovori
+1
1 0
jurist
11. 11. 2026 09.38
zato, ker za razliko od drugih narodov ex juge vseeno nadpovprečno število ljudi zna smučat. Mislim, da zaradi tisočink in stotink smučanje ni več tako zanimivo kot je bilo včasih.
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+1
1 0
ljubim svojo državo
11. 11. 2026 09.36
važno je da "trenirajo" - mislim moške oziroma se smučajo na naš račun
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+2
2 0
Puško v koruzo
11. 11. 2026 09.34
Zakaj nam še vedno govorijo "skijaši"? Če pa že dolgo nismo več.
Odgovori
+0
1 1
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