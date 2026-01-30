Naslovnica
Zimski športi

Prevc Slovenijo popeljal do zmage na mešani ekipni tekmi

Willingen, 30. 01. 2026 17.54 pred eno minuto 2 min branja 12

Avtor:
Ž.Ž.
Domen Prevc

Slovenski smučarski skakalci sp v postavi Nika Vodan, Timi Zajc, Nika Prevc in Domen Prevc na mešani ekipni tekmi v Willingenu prišli do zmage. Po štirih skokih so za šest desetink točke ugnali nemško četverico, tretji so bili Japonci. V Nemčiji sta sicer skakalcem delo oteževala megla in močan veter, ki je tudi odnesel drugo serijo.

Nika Vodan
Nika Vodan
FOTO: Profimedia

Kot prva je z nastopom opravila Nika Vodan, ki je bila s skokom 132 metrov najdalša v svoji skupini in Slovenijo popeljala na prvo mesto. 

"Zelo sem zadovoljna z današnjim dnem. Tekma je bila zelo težka, vse do zadnjega zelo napeta, ampak pomembno je, da smo 'zborbali' z ekipo in stopili na najvišjo stopničko," je tekmo opisala Vodan.

Timi Zajc
Timi Zajc
FOTO: Profimedia

Vodstvo so Slovenci zadržali tudi po skoku Timija Zajca, ki je pristal pri 118,5 metra. Pred drugouvrščenimi Nemci so imeli slabih pet točk prednosti.

"Zelo sem vesel, da sem v težkih razmerah naredil dobre skoke in da se nam je vreme poklopilo za zmago," je komentiral Zajc.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Profimedia

Skok pa se ni posrečil Niki Prevc - najboljša skakalka letošnje zime je skočila le 114,5 metra. Slovenija je po njenem nastopu zdrsnila na drugo mesto, vodstvo pa so z več kot 24 točkami prednosti prevzeli Nemci. 

"Za nami je dolg dan. Nisem pokazala svojih dobrih skokov, tudi razmere so bile težke. Z ekipo pa smo dosegli odličen rezultat," je dejala vodilna v skupnem seštevku.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Po dolgem čakanju svojega najboljšega skoka ni prikazal niti Philipp Raimund, s skokom, dolgim 121 metrov, je Domnu Prevcu ponudil priložnost, da Slovenijo nazaj popelje v vodstvo. Svetovni prvak v poletih je ni zapravil, pristal je pri 128,5 metra in slovenski četverici priskakal zmago.

Slovenija je nemško četverico ugnala za pičlih šest desetink točke, tretji so bili Japonci, ki so zaostali še 17 točk več.

"Malo manj tekmovalnih skokov smo naredili kot ponavadi zaradi vetra. Nekako pa se nam danes točke lepo seštele v našo korist in smo spet osvojili prvo mesto. Meni je uspel 'lušten' skok, da smo na koncu nadoknadili zaostanek za Nemci. Vesel sem za uvodno špico za dolg konec tedna," je dejal Prevc.

V pričakovanju olimpijskih iger

Tekma mešanih ekip bo na sporedu tudi na olimpijskih igrah, Slovenija pa bo na srednji skakalnici v Predazzu branila zlato iz Pekinga.

Pred vrhuncem sezone v Italiji pa tako skakalce kot skakalke v Willingenu čakata še dve posamični tekmi.

smučarski skoki mešana ekipna tekma domen prevc nika prevc slovenija

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
30. 01. 2026 19.38
laniska se spara
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
30. 01. 2026 19.38
Bravo
Odgovori
0 0
Joško s Krasa
30. 01. 2026 19.30
Mi lahko kdo razloži,zakaj skače Zajc v mešani ekipi. Vsi vemo da je par klas slabši od Prevca in Laniška?!?
Odgovori
+3
3 0
jezenslovenec
30. 01. 2026 19.30
Ne delajte krivice. Danes je bila najboljša Nika Vodan. Nika Prevc pa že zjutraj ni nič pokazala, popoldan pa še manj.
Odgovori
+1
1 0
Juzles Iters
30. 01. 2026 19.21
Projc, je pa le Projc ... 😄😄😆😆
Odgovori
0 0
Apostol1
30. 01. 2026 19.19
Nein , Nein , Nein je rekel Domen , ko se je usedel na rampo in premagal Nemca za 0,6 točke.
Odgovori
+3
3 0
sosed5
30. 01. 2026 18.32
Nein, nein, nein 😄😄😅😅
Odgovori
+9
9 0
štajerc65
30. 01. 2026 18.13
Važno da smo Nemce namahali. Za vse ostalo je Mastercard.
Odgovori
+15
15 0
štajerc65
30. 01. 2026 18.50
A onega nein, nein.. ni bilo na zaletiscu?
Odgovori
+7
7 0
korcula1
30. 01. 2026 17.50
Bravo Domen, sodniki pa
Odgovori
+7
7 0
cepljen
30. 01. 2026 17.35
domen drži škije!!
Odgovori
+7
7 0
korcula1
30. 01. 2026 17.10
Spet Zajc
Odgovori
+2
3 1
