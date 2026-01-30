Prevc Slovenijo popeljal do zmage na mešani ekipni tekmi

Nika Vodan FOTO: Profimedia

Kot prva je z nastopom opravila Nika Vodan, ki je bila s skokom 132 metrov najdalša v svoji skupini in Slovenijo popeljala na prvo mesto. "Zelo sem zadovoljna z današnjim dnem. Tekma je bila zelo težka, vse do zadnjega zelo napeta, ampak pomembno je, da smo 'zborbali' z ekipo in stopili na najvišjo stopničko," je tekmo opisala Vodan.

Timi Zajc FOTO: Profimedia

Vodstvo so Slovenci zadržali tudi po skoku Timija Zajca, ki je pristal pri 118,5 metra. Pred drugouvrščenimi Nemci so imeli slabih pet točk prednosti. "Zelo sem vesel, da sem v težkih razmerah naredil dobre skoke in da se nam je vreme poklopilo za zmago," je komentiral Zajc.

Nika Prevc FOTO: Profimedia

Skok pa se ni posrečil Niki Prevc - najboljša skakalka letošnje zime je skočila le 114,5 metra. Slovenija je po njenem nastopu zdrsnila na drugo mesto, vodstvo pa so z več kot 24 točkami prednosti prevzeli Nemci. "Za nami je dolg dan. Nisem pokazala svojih dobrih skokov, tudi razmere so bile težke. Z ekipo pa smo dosegli odličen rezultat," je dejala vodilna v skupnem seštevku.

Domen Prevc FOTO: Profimedia

Po dolgem čakanju svojega najboljšega skoka ni prikazal niti Philipp Raimund, s skokom, dolgim 121 metrov, je Domnu Prevcu ponudil priložnost, da Slovenijo nazaj popelje v vodstvo. Svetovni prvak v poletih je ni zapravil, pristal je pri 128,5 metra in slovenski četverici priskakal zmago. Slovenija je nemško četverico ugnala za pičlih šest desetink točke, tretji so bili Japonci, ki so zaostali še 17 točk več. "Malo manj tekmovalnih skokov smo naredili kot ponavadi zaradi vetra. Nekako pa se nam danes točke lepo seštele v našo korist in smo spet osvojili prvo mesto. Meni je uspel 'lušten' skok, da smo na koncu nadoknadili zaostanek za Nemci. Vesel sem za uvodno špico za dolg konec tedna," je dejal Prevc.

V pričakovanju olimpijskih iger