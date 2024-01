'Vedeli so, da so sposobni zmage in to jih je držalo pokonci'

Slovenija ima četrto zlato medaljo na svetovnih prvenstvih v poletih. Čeprav so v slovenskem taboru že v soboto po tiho pričakovali zlato medaljo Timija Zajca , ki je po petkovih dveh serijah vodil z veliko prednostjo, je v tretji, ki se je na koncu izkazala za zadnjo, v zelo zahtevnih razmerah, zaostal za Stefanom Kraftom in Andreasom Wellingerjem .

Kljub temu se je Zajc skupaj z reprezentančnimi kolegi Lovrom Kosom , Petrom Prevcem , Domnom Prevcem hitro zbral in osredotočil na nedeljsko ekipno tekmo. "Mislim, da so se fantje takoj po odhodu iz skakalnice in ob prihodu v hotel že umirili, že pripravili na naslednji dan. K sreči je ritem tako hiter, da si primoran hitro pozabiti in lahko se v bistvu na naslednjo tekmo pripraviš že takoj," je stanje po sobotni tekmi komentiral slovenski selektor Robert Hrgota in dodal: "Vedeli so, da so sposobni zmage in to jih je potem tudi držalo pokonci."

"Po prvi seriji je zgledalo vse tekoče, mogoče je bila druga malo za popestritev za gledalce ... Domnova skupina je bila tista točka preloma, kjer so se podelile medalje in po Domnovemu skoku smo se nekako vsi oddahnili in res sem vesel, da je bistvu fantom uspelo obraniti naslov, kar se ne zgodi velikokrat," je po uspehu poudaril Hrgota, ki je postal prvi slovenski trener, ki mu je z ekipo uspelo obraniti naslov svetovnih prvakov v poletih.

Kvartet slovenskih skakalcev na ekipni tekmi nato ni dovolil presenečenja in po dveh serijah so orli prepričljivo ugnali Avstrijce in Nemce, čeprav je v drugi seriji znova malo zagodlo vreme.

"Sprva nisem bil prepričan, da mi je uspel res dober skok, ko sem pa videl posnetek in ko sta me Lovro in Peter potolažila sem videl, da sem naredil svoje in dodal kanček k mozaiku," je povedal po tekmi in ob tem tudi pohvalil svojega starejšega brata: "Peter me je pozitivno presenetil, res je šel prek sebe sploh po včerajšnjem dnevu, v Lovrota sem zaupal, Timi pa je rutiniran na letalnicah."

"Ja nič svetovno prvenstvo, zmaga, odličen rezultat, več ne rabimo govoriti," je bil po novem naslovu svetovnega prvaka redkobeseden najstarejši izmed bratov Prevc, ki je ob tem tudi pohvalil reprezentančne kolege: "Nastopi od ostalih treh so bili zelo zanimivi, bilo je napeto do konca in sem zadovoljen, da so zdržali pritisk." Peter je že leta 2016 v Kulmu postal svetovni prvak v posamični konkurenci, a se na to ni oziral: "V bistvu nisem podoživljal Kulma od let prej, na razglasitvi sem bil prisoten v tem trenutku in sem ga poskusil zaužiti."

Zanj je to sicer že četrta medalja na svetovnih prvenstvih v poletih in tretja ekipna. Poleg dveh zlatih iz Kulma ima še zlato iz Vikersunda 2022 in srebrno iz Oberstdorfa 2018.