Slovenski smučarski skakalci pripravljeni na novo sezono

Smučarske skakalce konec tedna čaka začetek sezone svetovnega pokala v ruskem Nižnjem Tagilu. Med nastopajočimi bo tudi šest slovenskih orlov, ki so pred sredinim odhodom proti Rusiji v Planici na treningu pilili zadnje podrobnosti pred uvodom v sezono.

Cilji so v sezoni številnih vrhuncev visoki, a primerni, poudarja glavni trener Robert Hrgota. Prvi mož stroke bo v Rusijo odpeljal Anžeta Laniška, Timija Zajca, Ceneta Prevca, Lovra Kosa, Tilna Bartola in po novem tudi Domna Prevca. Slednji je mesto zasedel namesto brata Petra Prevca, ki je drugič postal oče. Kljub spremembam v kadru in dejstvu, da zaradi težav s težo zunaj pogona ostaja Bor Pavlovčič, Žiga Jelar pa zaradi zahtevnejšega poteka covida-19 še ne trenira, je Hrgota prepričan, da so njegovi varovanci storili vse za dober uvod v sezono.

FOTO: Luka Kotnik

V Pekingu šteje le kolajna Kot je bilo v navadi v zadnjih sezonah, je razkril tudi konkretne cilje za olimpijsko sezono s številnimi vrhunci. Na turneji štirih skakalnic si želi skakalca med najboljšo šesterico ter dva med deset, na olimpijskih igrah v Pekingu šteje le kolajna, predvsem na ekipni tekmi, kjer Hrgota vidi največji primanjkljaj iz prejšnje sezone. Na SP v poletih meri na dve kolajni, obenem pa še stopničke na domačih tekmah v Planici. V skupnem seštevku pa si želi izboljšanih uvrstitev pri vseh fantih. Najvišje je lani posegel Lanišek, ki je bil deveti skakalec zime. "Letos smo res imeli dobre pogoje doma, zato nismo šli nikamor v tujino. Všeč mi je, da smo lahko doma v miru trenirali. Tukaj bi se zahvalil tako Planici kot Kranju, kjer so nam v rekordnem času pripravili ledeni smučini. Nikoli še nismo tako zgodaj začeli skakati. Opravili smo veliko kakovostnih skokov na ledeni smučini, v mirnih pogojih. Priprava je že pol uspeha in res smo lahko zadovoljni s pripravljalnim obdobjem," je dejal Hrgota. Glede na zadnje predstave na treningih je ocenil tudi pripravljenost svojih varovancev. "Všeč mi je, da Anže (Lanišek) ni več osamljeni jezdec, da ni le vsake toliko časa nekdo zraven ter da ima notranjo konkurenco. Ta boj je vedno dobrodošel, vedno bližje so mu v tem trenutku Timi Zajc, Lovro Kos in Cene Prevc. Tudi Peter, ampak kot smo rekli, bo te prve tekme izpustil. Ti štirje malo odstopajo, so močni. Ne bom lagal, da ni pred prvimi tekmami nekaj negotovosti, a mislim, da smo mirni in da lahko gremo samozavestni na tekmo."

Robert Hrgota FOTO: Luka Kotnik

Očitno ne morem vsega mirno izpeljati Najboljši slovenski posameznik minule sezone Lanišek je po lastnih besedah pripravljen na začetek sezone, čeprav pripravljalno obdobje ni minilo brez težav. "V bistvu sem kar zadovoljen. So določene stvari, ki bi jih lahko bolje izpeljal. Je pa tudi v redu, da je prišel kak slab teden, ko sem zganjal paniko, ker si nisem zaupal. Vse je treba poskusiti. Očitno ne morem vsega mirno izpeljati," je za začetek dejal Lanišek. Težav s hrbtom, ki so ga nekoliko ovirale ob koncu prejšnje sezone, nima več, v Rusiji pa bi bil zadovoljen s tem, da se ne bo preveč obremenjeval z malenkostmi. "Pritiska rezultata ni. Ne čutim, da bi si kar koli želel ali moral. Grem sproščeno poiskat svoje skoke. Če bodo, bodo, če ne, ne. Vedeti moramo, da začetek ne pokaže vedno realnega stanja," je še dodal Lanišek, ki je pohvalil konkurenco znotraj ekipe in tudi sam po treningih izpostavil Ceneta Prevca, Kosa in Zajca. Predvsem slednji ima za sabo zelo težavno obdobje.

Anže Lanišek FOTO: Aljoša Kravanja

'Zdaj moram to samo še prenesti na tekmo' "Za zdaj je vse super. Vesel sem, da sem dvignil skoke na visoko raven. Zdaj moram to samo še prenesti na tekmo, potem pa bomo videli, kako bo šlo. V zadnjem obdobju res nisem sestavil nobenega rezultata. Treba je iti na tekmo in videti, kaj bo to prineslo. Za zdaj sem prepričan, da sem na veliko višji ravni, kot sem bil. Na tekme bom šel zelo umirjen, saj nimam kaj izgubiti, lahko le pridobim po slabšem obdobju," je dejal Zajc.

Timi Zajc FOTO: Luka Kotnik

'Poletje mi je prineslo veselje' "Upam si reči, da je bila to moja najboljša poletna sezona. Ne vem, če ravno rezultatsko, po nivoju skakanja in konstantnosti pa še nikoli tako. To, kar sem pozimi zgradil, mi je uspelo peljati naprej. Ponavadi so se mi poleti pojavila nihanja, tokrat pa mi je aprila že ob prvih treningih uspelo začeti, kot je treba, tudi kondicijsko in je poletje dobro izpadlo. Poletje mi je prineslo veselje, da sem obkljukal nekatere stvari, ki sem jih želel. Vsekakor mi je to prineslo samozavest," pa je pred odhodom v Nižnij Tagil dejal Cene Prevc, ki postaja vse bolj konstanten. Drugače pa je pri bratu Domnu, ki še išče prave občutke. Te bo lahko namesto na domačem treningu iskal na tekmi: "Nekako solidno, v redu. Napredujem iz treninga v trening. Malce me je sicer presenetilo, da grem v Nižnij Tagil. Testirali smo zadnje stvari, kar smo še lahko. Zdaj gremo v boj, skakalnico poznamo in mislim, da če bomo z glavo pri stvari, znamo narediti dober rezultat."

Domen Prevc FOTO: Luka Kotnik

'Res je, drese si šivam sam' Tega je po besedah glavnega trenerja sposoben tudi Lovro Kos. Pri 22-letnem Moravčanu je posebnost tudi ta, da si drese šiva sam. "Vesel sem, da sem dobil priložnost. Upam, da jo čim bolje izkoristim. Res je, drese si šivam sam. Pri tem sem čisti samouk. Seveda zaupam Robertu Kranjcu, ki sicer šiva drese, ampak če nekdo naredi slabo in si diskvalificiran, je meni osebno lažje prevzeti krivdo nase, kot pa da rečeš, da je Robi zašil dres," pa je za konec dejal Kos.