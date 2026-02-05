Slovenski smučarski tekači opravili prve olimpijske treninge

Po tem, ko se je nekaj članov slovenske tekaške reprezentance v dolino Fiemme odpravilo že po končanih višinskih pripravah, je od srede v Teseru na treningih zbrana celotna reprezentanca. "Lepo je biti tukaj. Olimpijske igre so končno znova nazaj v Evropi, kar se pozna pri atmosferi. Vzdušje v ekipi je zelo dobro, vsi so zadovoljni. Danes smo opravili nekoliko težji trening in stvari za zdaj delujejo dobro," je prve vtise strnil norveški trener na čelu slovenske reprezentance Ola Vigen Hattestad.

Prva tekma reprezentanco čaka v soboto, ko bodo ob 13. uri prve tekmovalni teren izkusile tekačice na 20 km v skiatlonu. V nedeljo skiatlon čaka še moške (12.30), zatem pa slovenska odprava že pogleduje proti torku, ko bo na vrsti sprint, ki mu predvsem tekači namenjajo prednost.

Na OI so sicer letos odpotovali Miha Šimenc, Nejc Štern, Vili Črv, Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja. Za Hattestada, moško trojico in Mandeljcevo je proga v Teseru dobro znana, saj je tekaški stadion tradicionalno prizorišče zaključka novoletne turneje Tour de Ski.