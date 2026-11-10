Razlogov za samozavest pred odhodom čez lužo je veliko

V ZDA se bodo odpravili v prihodnjih dneh. Prva tekma jih čaka 28. novembra v Copper Mountainu, kjer bo na sporedu superveleslalom, dan pozneje pa še veleslalom z Žanom Kranjcem. V Beaver Creeku bodo 3. in 4. decembra izpeljali smukaški tekmi, 5. decembra superveleslalom, 6. decembra pa še veleslalom. Glavni trener slovenske ekipe za hitre discipline Aleš Brezavšček je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal, da je zadovoljen z napredkom tekmovalcev in njihovim odzivom na zahtevne razmere med pripravami. Po začetku v Čilu so morali zaradi vremenskih razmer spremeniti načrte in se preseliti na drugo prizorišče, a so po njegovih besedah kljub temu opravili veliko kakovostnega dela.

Ocenil je, da so fantje naredili korak naprej pri samozavesti, zaupanju v svoje delo in telesni pripravljenosti. Zadovoljen je bil tudi s kakovostjo treningov, saj so tekmovalci lahko vadili v različnih razmerah in na zahtevnih podlagah. Med najbolj zadovoljnimi je Miha Hrobat, ki je ob koncu minule sezone znova našel prave občutke na smučeh. Pred novo zimo je optimističen, čeprav oktobra zaradi bolezni nekaj časa ni treniral na snegu. "Hitrost je kar dobra," je ocenil in dodal, da so bili tudi primerjalni treningi z Italijani spodbudni. Do začetka sezone ga čaka še nekaj dela, predvsem pri podrobnostih. Hrobat se veseli tudi vrnitve v Beaver Creek, kjer je decembra 2024 na smuku osvojil tretje mesto. Proga mu ustreza predvsem zaradi zahtevne strmine, na kateri lahko po lastni oceni pridobi prednost pred tekmeci. Ob dobrih razmerah je smučanje tam vrhunsko, ob slabi vidljivosti pa postane proga zelo zahtevna.