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Zimski športi

Razlogov za samozavest pred odhodom čez lužo je veliko

Ljubljana, 10. 11. 2026 15.57 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA David Stropnik
Reprezentanca za hitre discipline

Slovenska moška reprezentanca v hitrih disciplinah je pred začetkom nove sezone svetovnega pokala zadovoljna z opravljenim delom na pripravah. Tekmovalci so v zadnjih mesecih naredili korak naprej pri telesni in smučarski pripravljenosti ter opremi, več samozavesti pa jim dajejo tudi dobri treningi v Južni Ameriki.

V ZDA se bodo odpravili v prihodnjih dneh. Prva tekma jih čaka 28. novembra v Copper Mountainu, kjer bo na sporedu superveleslalom, dan pozneje pa še veleslalom z Žanom Kranjcem. V Beaver Creeku bodo 3. in 4. decembra izpeljali smukaški tekmi, 5. decembra superveleslalom, 6. decembra pa še veleslalom.

Glavni trener slovenske ekipe za hitre discipline Aleš Brezavšček je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal, da je zadovoljen z napredkom tekmovalcev in njihovim odzivom na zahtevne razmere med pripravami. Po začetku v Čilu so morali zaradi vremenskih razmer spremeniti načrte in se preseliti na drugo prizorišče, a so po njegovih besedah kljub temu opravili veliko kakovostnega dela.

Ocenil je, da so fantje naredili korak naprej pri samozavesti, zaupanju v svoje delo in telesni pripravljenosti. Zadovoljen je bil tudi s kakovostjo treningov, saj so tekmovalci lahko vadili v različnih razmerah in na zahtevnih podlagah.

Med najbolj zadovoljnimi je Miha Hrobat, ki je ob koncu minule sezone znova našel prave občutke na smučeh. Pred novo zimo je optimističen, čeprav oktobra zaradi bolezni nekaj časa ni treniral na snegu. "Hitrost je kar dobra," je ocenil in dodal, da so bili tudi primerjalni treningi z Italijani spodbudni. Do začetka sezone ga čaka še nekaj dela, predvsem pri podrobnostih.

Hrobat se veseli tudi vrnitve v Beaver Creek, kjer je decembra 2024 na smuku osvojil tretje mesto. Proga mu ustreza predvsem zaradi zahtevne strmine, na kateri lahko po lastni oceni pridobi prednost pred tekmeci. Ob dobrih razmerah je smučanje tam vrhunsko, ob slabi vidljivosti pa postane proga zelo zahtevna.

Pozitivne spremembe opaža tudi pri opremi. S serviserjem Žigo Rosino se je dobro ujel, skupaj pa sta opravila več izboljšav. Smuči so po njegovih besedah bolj odzivne, kar je v hitrih disciplinah pomembno, zato je pred začetkom sezone tudi bolj samozavesten kot lani.

Negotov ostaja nastop Roka Ažnoha na uvodnih tekmah v Severni Ameriki. Po poškodbi se postopno vrača na sneg, prejšnji teden pa je prvič znova treniral na dolgih smučeh. Povedal je, da se vsak dan počuti bolje, tudi pri hitrosti in v zahtevnejših razmerah, vendar se o nastopu še ne more odločiti. Končno odločitev bodo sprejeli po zadnjih treningih v ZDA. Če ne bo pripravljen, bo sezono začel na tekmah evropskega pokala v začetku decembra.

Brezavšček bo na uvodnih tekmah svetovnega pokala lahko računal na standardno trojico Hrobata, Martina Čatra in Nejca Naraločnika, ki se po uspešnem okrevanju po poškodbi noge želi znova približati najboljšim. Iz ozadja bo na svojo priložnost prežal Alen Hriberšek, ki se ne bo odpravil čez lužo in ga čakajo tekme evropskega pokala in nižjih kakovostnih ravni.

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