Slovenski tekači na smučeh prepočasni za izločilne boje

Ženske kvalifikacije je zelo prepričljivo dobila Švedinja Jonna Sundling in tako odločno napovedala napad na tretji zaporedni naslov sprinterske svetovne prvakinje po Oberstdorfu 2021 in Planici 2023. 30-letna specialistka za velika tekmovanja je za šest sekund in pol ugnala vso konkurenco, najbližje ji je bila Švicarka Nadine Fähndrich.

Edina Slovenka na startu Eva Urevc je končala na 52. mestu med 121 tekmovalkami iz 47 držav. Za zmagovalko je zaostala 24,94 sekunde, za prvo trideseterico, ki prinaša izločilne boje, pa za okoli osem sekund in pol. Podoben je bil razplet moških kvalifikacij, ki jih je dobil norveški zvezdnik Johannes Hoesflot Klaebo z 1,10 sekunde prednosti pred Švedom Edvinom Angerjem. Vodilna tekmovalca v svetovnem pokalu sta očitno dobro formo prenesla tudi na SP.