Slovenski zdravniki so pri Kosiju potrdili zlom nosu in leve ličnice, hrbtenica ni poškodovana

Spomnimo, Klemen Kosi, ki je bil dobro na poti, da se uvrsti v petnajsterico na zahtevnem smuku v Bormiu, je blizu cilja padel in prebil vrste zaščitnih mrež. Slovenski specialist za hitre discipline je bil takoj po padcu s helikopterjem prepeljan v bolnišnico v bližnji Sondrio, od koder je bil v zgodnjih večernih urah tudi odpuščen. Imel naj bi zlomljen nos in počeno ličnico. Zjutraj je odpotoval v domovino, kjer so ga pregledali reprezentančni zdravniki in podali končno diagnozo. Za način zdravljenja zlomov obraznih kosti se bodo maksilofacialni kirurgi odločili v ponedeljek, ko se bodo otekline in odrgnine na obrazu zmanjšale. O povratku na smuči je v tem trenutku prezgodaj govoriti, zdravniki se bodo o tem odločali sproti.

"To je bila moja vožnja naproti najboljšemu rezultatu v smuku, vendar se bom vseeno spominjal tebe, Bormio, kolikor se pač lahko spomnim," je sicer na Instagramu napisal Kosi in tako nakazal, da bo z njim vse v najlepšem redu.