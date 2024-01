Slovenski ženski kvartet popravil slab vtis iz Oberhofa, zmaga Francozinjam

Tekma na Bavarskem se je odločala v drugi polovici, ko so v ospredju ostale Francozinje, Švedinje in Nemke, stik z vodilnimi pa so izgubile Italijanke, Švicarke in Ukrajinke.

V zadnji predaji je bila Nemka Hanna Kebinger prešibka, da bi se podala v boj z lansko zmagovalko svetovnega pokala Julio Simon in Švedinjo Hanno Öberg. Ko je Öbergova že na streljanju leže popravljala dve napaki na strelišču, je bilo jasno, da bo Francozinji zmago težko vzeti. Švedinje so zaostale dobrih osem sekund, Nemke 46.

Slovenke so pred tremi dnevi razočarale. V Oberhofu Lena Repinc, predvsem pa Živa Klemenčič, nista zadevali na strelišču in pred polovico tekme na 4x6 km so jih tekmice prehitele za krog.