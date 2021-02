Slovenskim skakalcem srebro na ekipni tekmi mladinskega SP

Slovenska skakalna reprezentanca se je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lahtiju razveselila novega uspeha. Po bronu Jerneje Brecl, ki je bila zanjo prva posamična v karieri, so se na ekipni tekmi izkazali še njeni moški kolegi. Ti so zaostali le za Avstrijo, ki je s skupno 986,2 točke slavila prepričljivo zmago. Avstrijci so bili v postavi David Haagen, Daniel Tschofenig, Elias Medwedin Niklas Bachlinger boljši od Slovencev Žaka Mogela, Jana Bombeka, Roka Masleta in Jerneja Presečnika, ki so v tesnem obračunu srebrno odličje osvojili z 11,6 točke prednosti pred Rusi.

Ilja Mankov, Maksim Kolobov, Danil Sadreev in Mihail Purtovso s še manjšo razliko prehiteli Norvežane, ki se jim je kolajna izmuznila za 1,4 točke. Francozi so zasedli peto, Japonci šesto, Italijani sedmo, Nemci pa šele osmo mesto. Brez nastopa v finalni seriji so ostali domačini Finci, deseti Čehi, enajsti Američani in dvanajsti Romuni.