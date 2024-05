Slovo Berganta: Kranjec v novo sezono z novim trenerjem

"V zadnjem obdobju od aprila do zdaj se s Klemenom Bergantom nisva strinjala v določenih stvareh. Potem sem se vseeno odločil, da je pa mogoče čas za nekaj drugačnega, za neko novo energijo," je pojasnil Žan Kranjec. "Glede na to, da se o nekaterih stvareh nisva strinjala, nisem se strinjal z nekaterimi njegovimi idejami, sem prišel do takšnega zaključka in potem je bila na koncu to moja ideja," je še dejal Kranjec.

V tem trenutku še nima izbranega novega trenerja. "Sem še v dogovarjanju z nekaterimi drugimi trenerji, tako da potrjenega še nimam ničesar, načeloma pa bi, številčno, ekipa morala biti takšna kot lani, serviser in fizioterapevt bosta ista, zamenjala pa se bosta glavni trener in pomočnik trenerja," je pojasnil v pretekli sezoni peti veleslalomist v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Kranjec je že začel priprave na novo tekmovalno sezono, katere vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo v Saalbachu v Avstriji. Kot običajno za ta čas leta je to obdobje v znamenju kondicijskih priprav. "Upam, da si bom čim prej našel novega trenerja in pomočnika trenerja, da potem gremo lahko spet mirno naprej."