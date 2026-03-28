Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Slovo na istem mestu, kjer je dekle zaprosil za roko

Kranjska Gora, 28. 03. 2026 22.00 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
Tina Hacler
Poljski navijači so preplavili Alpsko vasico

Alpska vasica sredi Kranjske Gore, ki je bila polna do zadnjega kotička, je izbruhnila v navdušenem skandiranju dveh imen. Na odru sta stala legendarna skakalca. Eden je smuči že postavil v kot, drugega pa je do upokojitve ločil le še en skok. "V moji duši ima on posebno mesto. Hotel sem biti z njim na odru, da se mu zahvalim za vse, kar je prinesel skokom, Planici in športu na splošno," je pozneje za 24ur.com Peter Prevc dejal o nekdanjem velikem rivalu. Ta pa nam je razkril, kako je pred 20 leti četrtkova večerna zabava s Pjotrom Žilo zaznamovala njegovo (ljubezensko) življenje.

"S Kamilom sva se res udarila ene par sezon skupaj, kdo bo zmagal. Vse tekme, ki sva jih imela, so bile res take iskrene, kdor je bil boljši, je bil pač boljši, nobene zavisti. Jaz sem privoščil njemu, ko me je premagal, ker sem vedel, da je naredil boljše kot jaz, on je privoščil meni," Prevc opisuje, kako sta skozi vse dvoboje, ki sta jih imela, s poljskim skakalcem zgradila iskreno vez.

Tudi Peter Prevc se je prišel poklonit Kamilu Stochu
FOTO: 24ur.com

Počaščen je tudi, da si je Stoch za slovo od kariere izbral prav Planico: "Tukaj mu je zelo všeč. In vesel sem, da sta njemu Planica in Kranjska Gora tako prirasli k srcu tudi skozi njegovo osebno zgodbo," je spomnil na Poljakovo zaroko tukaj.

Peter Prevc in Kamil Stoch
FOTO: 24ur.com

"In navdušen sem nad tem, kako so se mu Poljaki prišli danes zahvalit, saj si on to res zasluži," je z roko pokazal na zbrano množico, ki se je gnetla pred odrom.

Poljski navijači so preplavili Alpsko vasico
FOTO: 24ur.com

Množica, ki si jo je zaslužil

Na trg pred cerkvijo so se Poljaki v soboto zgrnili še pred 18. uro, kjer je bil napovedan začetek dogodka, posvečen slovesu poljskega veterana. Oder, ki je vso zimsko sezono gostil nastope znanih slovenskih glasbenikov, je tokrat zavzela poljska pesem.

Julia je prišla z družino iz Lodža. Pravzaprav so odšli na smučarski oddih, v uro in pol vožnje oddaljeni Turracher Höhe v sosednji Avstriji. A v soboto in nedeljo so se od tam pripeljali v Slovenijo, da bi se lahko poslovili od svojega junaka. V nedeljo je skočil še zadnjič v karieri, večer prej pa so mu pripravili še uradno poslovilno zabavo.

Julia z družino
FOTO: 24ur.com

Pred njim je Poljake obnorel starejši kolega Adam Malysz, ki se ga še vedno drži status legende: "Za ene je najboljši Adam, za druge Kamil, odvisno od leta, kdaj si rojen," se nasmehne Julia, ki pokaže tudi lansko skupno fotografijo s Kamilom.

Skupna fotografija
FOTO: 24ur.com

"Bil sem star 13 let, ko se je Adam Malysz upokojil. Zame je idol Kamil," pravi Dariusz, ki je z družbo prišel iz meke poljskih skokov, iz Zakopan. "Ampak za oba pravimo, da sta najboljša," dodajo prijatelji.

Prijatelji iz zakopan
FOTO: 24ur.com

Katarzyna in Weronika nosita velikanski transparent, ki sta ga naredili že doma na Poljskem: "Malo je zvit, ker ni šel v avto. Zato sva malo upognili in tako je stal 10 ur in je potem tudi ostal tak," sta skušali poravnati zmečkan karton. Kmalu pa jima je bilo popolnoma vseeno za nepravilno obliko plakata, za njiju bo odslej večno popoln. Med prebijanjem poti do odra jima ga je Stoch namreč podpisal.

Katarzyna in Weronika s pomečkanim transparentom
FOTO: 24ur.com

Kako je spoznal svojo ženo?

"Vas moti, če sedeva?" pozneje reče legendarni skakalec. Olimpijski prvak, svetovni prvak, serijski zmagovalec tekem, zmagovalec novoletne skakalne turneje in skupnega seštevka svetovnega pokala pa pri tem preprosto pokaže kar na stopnice v eni izmed kranjskogorskih restavracij, kjer je bila v soboto zvečer njegova baza.

Čeprav je dosegel vse, kar se je doseči dalo, in je postal ikona svojega naroda, je Kamil Stoch vse do konca kariere ostal povsem priljudno bitje. Končal jo je torej v Planici, ki v njegovem življenju nosi poseben pečat. Tam se je zaljubil in tudi zaročil - in to prav na osrednjem trgu pred cerkvijo, kjer se je pravkar tudi poslovil od množice svojih navijačev.

"Pred 20 leti sem prvič prišel v Planico na svetovni pokal. Na četrkovih kvalifikacijah se mi ni uspelo uvrstiti na tekmo, zato sem bil v petek, soboto in nedeljo prost. Zato sva se s Pjotrom Žilo odšla zabavat," se z nasmehom spominja. "In takrat sem spoznal dekle, rojakinjo. Ujela sva se v pogovoru, preživela res lep večer in si nato rekla, da se morava doma znova srečati. Tako se je vse skupaj začelo," je pripovedoval za 24ur.com.

Kamil Stoch in Ewa Bilan
FOTO: AP

"Čez nekaj let sva se znova vrnila v Planico in takrat sem jo prosil za roko, prav tukaj na tem glavnem trgu, kjer sem pravkar stal," veselo doda.

Nato opisuje, kako se je tudi poleti vračal s smučarskim klubom, z otroki: "To je zame kot drugi dom."

Slovo od Kamila Stocha v Planici
FOTO: Damjan Žibert

Navdušeno opisuje energijo, za katero pravi, da jo dajejo slovenski navijači. Za ostre dvoboje s Petrom Prevcom tudi on pravi, da so ju povezali, ne ločili. Njegov poklon na odru ga je močno ganil. "Petrove besede mi pomenijo vse na svetu. Nimam ga le za odličnega športnika, ampak tudi za odličnega človeka. Smatram ga za dobrega prijatelja in upam, da tudi on mene," je skromno dodal. "Tukaj sta tudi Anže Lanišek, Žiga Jelar, včasih si dopisujemo," pristavi.

O predhodniku in naslednikih

Pokloni se tudi že omenjenemu rojaku Malyszu. "Bil je moj idol. Ko sem začel skakati, sem gledal, kako zmaguje in sanjal sem, da bi nekoč bil kot on. Vesel sem, da sem lahko še tekmoval z njim. Enkrat sva spala tudi v isti sobi in bil sem vesel, da ga lahko opazujem, kako reagira, kakšna je njegova dnevna rutina. To je bila zame koristna izkušnja," pravi eden največjih skakalcev vseh časov.

"Za skoke na Poljskem je naredil ogromno. Pa ne samo za skoke, tudi za poljski šport na splošno. Pokazal je, da lahko dosežemo velike stvari, če le verjamemo in trdo delamo," izpostavi novo generacijo poljskih skakalcev, kot sta Kacper Tomasiak in Pavel Wansek.

Slovo od Kamila Stocha v Planici
FOTO: Damjan Žibert

Skok v pokoj

Danes je Stocha čakalo še zadnje slovo. Skočil je na začetku druge serije in v ciljnem izteku so mu kolegi iz reprezentance in organizatorji pripravili lepo slovesnost. Domen Prevc je že skočil na stopničke, ko je Stoch še vedno stal pred novinarskimi boksi in dajal neskončno vrsto intervjujev za vsak medij posebej.

To sicer ni bilo edino planiško slovo. Od kariere se je poslovil tudi Manuel Fettner, izkušeni avstrijski skakalec, ki se je v 25-letni karieri prav tako okitil z medaljami s tekem svetovnega pokala, olimpijskih iger, svetovnih prvenstev.

Slovo od Manuela Fettnerja
FOTO: Damjan Žibert

Tudi njemu so v ciljnem izteku sotekmovalci in najbližji pripravili čustven sprejem, na katerem so v zrak dvignili same dvajsetice.

Kanadski navijač, ki je za Planico prepotoval pol sveta

Zmagovit zastor nad zimo, ki je znova bila rekordna

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
dominvrt
Portal
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
okusno
Portal
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
voyo
Portal
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615