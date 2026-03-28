Slovo na istem mestu, kjer je dekle zaprosil za roko

"S Kamilom sva se res udarila ene par sezon skupaj, kdo bo zmagal. Vse tekme, ki sva jih imela, so bile res take iskrene, kdor je bil boljši, je bil pač boljši, nobene zavisti. Jaz sem privoščil njemu, ko me je premagal, ker sem vedel, da je naredil boljše kot jaz, on je privoščil meni," Prevc opisuje, kako sta skozi vse dvoboje, ki sta jih imela, s poljskim skakalcem zgradila iskreno vez.

Tudi Peter Prevc se je prišel poklonit Kamilu Stochu FOTO: 24ur.com

Počaščen je tudi, da si je Stoch za slovo od kariere izbral prav Planico: "Tukaj mu je zelo všeč. In vesel sem, da sta njemu Planica in Kranjska Gora tako prirasli k srcu tudi skozi njegovo osebno zgodbo," je spomnil na Poljakovo zaroko tukaj.

Peter Prevc in Kamil Stoch FOTO: 24ur.com

"In navdušen sem nad tem, kako so se mu Poljaki prišli danes zahvalit, saj si on to res zasluži," je z roko pokazal na zbrano množico, ki se je gnetla pred odrom.

Poljski navijači so preplavili Alpsko vasico FOTO: 24ur.com

Množica, ki si jo je zaslužil

Na trg pred cerkvijo so se Poljaki v soboto zgrnili še pred 18. uro, kjer je bil napovedan začetek dogodka, posvečen slovesu poljskega veterana. Oder, ki je vso zimsko sezono gostil nastope znanih slovenskih glasbenikov, je tokrat zavzela poljska pesem. Julia je prišla z družino iz Lodža. Pravzaprav so odšli na smučarski oddih, v uro in pol vožnje oddaljeni Turracher Höhe v sosednji Avstriji. A v soboto in nedeljo so se od tam pripeljali v Slovenijo, da bi se lahko poslovili od svojega junaka. V nedeljo je skočil še zadnjič v karieri, večer prej pa so mu pripravili še uradno poslovilno zabavo.

Julia z družino FOTO: 24ur.com

Pred njim je Poljake obnorel starejši kolega Adam Malysz, ki se ga še vedno drži status legende: "Za ene je najboljši Adam, za druge Kamil, odvisno od leta, kdaj si rojen," se nasmehne Julia, ki pokaže tudi lansko skupno fotografijo s Kamilom.

Skupna fotografija FOTO: 24ur.com

"Bil sem star 13 let, ko se je Adam Malysz upokojil. Zame je idol Kamil," pravi Dariusz, ki je z družbo prišel iz meke poljskih skokov, iz Zakopan. "Ampak za oba pravimo, da sta najboljša," dodajo prijatelji.

Prijatelji iz zakopan FOTO: 24ur.com

Katarzyna in Weronika nosita velikanski transparent, ki sta ga naredili že doma na Poljskem: "Malo je zvit, ker ni šel v avto. Zato sva malo upognili in tako je stal 10 ur in je potem tudi ostal tak," sta skušali poravnati zmečkan karton. Kmalu pa jima je bilo popolnoma vseeno za nepravilno obliko plakata, za njiju bo odslej večno popoln. Med prebijanjem poti do odra jima ga je Stoch namreč podpisal.

Katarzyna in Weronika s pomečkanim transparentom FOTO: 24ur.com

Kako je spoznal svojo ženo?

"Vas moti, če sedeva?" pozneje reče legendarni skakalec. Olimpijski prvak, svetovni prvak, serijski zmagovalec tekem, zmagovalec novoletne skakalne turneje in skupnega seštevka svetovnega pokala pa pri tem preprosto pokaže kar na stopnice v eni izmed kranjskogorskih restavracij, kjer je bila v soboto zvečer njegova baza.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Slovo od Kamila Stocha v Kranjski Gori 24ur.com

Slovo od Kamila Stocha v Kranjski Gori 24ur.com

Slovo od Kamila Stocha v Kranjski Gori 24ur.com

Slovo od Kamila Stocha v Kranjski Gori 24ur.com

Slovo od Kamila Stocha v Kranjski Gori 24ur.com

Slovo od Kamila Stocha v Kranjski Gori 24ur.com

Slovo od Kamila Stocha v Kranjski Gori 24ur.com













Čeprav je dosegel vse, kar se je doseči dalo, in je postal ikona svojega naroda, je Kamil Stoch vse do konca kariere ostal povsem priljudno bitje. Končal jo je torej v Planici, ki v njegovem življenju nosi poseben pečat. Tam se je zaljubil in tudi zaročil - in to prav na osrednjem trgu pred cerkvijo, kjer se je pravkar tudi poslovil od množice svojih navijačev.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Slovo od kariere na istem mestu, kjer se je zaročil 24ur.com

Slovo od Kamila Stocha v Kranjski Gori 24ur.com

Slovo od Kamila Stocha v Kranjski Gori 24ur.com

Slovo od kariere na istem mestu, kjer se je zaročil 24ur.com







"Pred 20 leti sem prvič prišel v Planico na svetovni pokal. Na četrkovih kvalifikacijah se mi ni uspelo uvrstiti na tekmo, zato sem bil v petek, soboto in nedeljo prost. Zato sva se s Pjotrom Žilo odšla zabavat," se z nasmehom spominja. "In takrat sem spoznal dekle, rojakinjo. Ujela sva se v pogovoru, preživela res lep večer in si nato rekla, da se morava doma znova srečati. Tako se je vse skupaj začelo," je pripovedoval za 24ur.com.

Kamil Stoch in Ewa Bilan FOTO: AP

"Čez nekaj let sva se znova vrnila v Planico in takrat sem jo prosil za roko, prav tukaj na tem glavnem trgu, kjer sem pravkar stal," veselo doda. Nato opisuje, kako se je tudi poleti vračal s smučarskim klubom, z otroki: "To je zame kot drugi dom."

Slovo od Kamila Stocha v Planici FOTO: Damjan Žibert

Navdušeno opisuje energijo, za katero pravi, da jo dajejo slovenski navijači. Za ostre dvoboje s Petrom Prevcom tudi on pravi, da so ju povezali, ne ločili. Njegov poklon na odru ga je močno ganil. "Petrove besede mi pomenijo vse na svetu. Nimam ga le za odličnega športnika, ampak tudi za odličnega človeka. Smatram ga za dobrega prijatelja in upam, da tudi on mene," je skromno dodal. "Tukaj sta tudi Anže Lanišek, Žiga Jelar, včasih si dopisujemo," pristavi.

O predhodniku in naslednikih

Pokloni se tudi že omenjenemu rojaku Malyszu. "Bil je moj idol. Ko sem začel skakati, sem gledal, kako zmaguje in sanjal sem, da bi nekoč bil kot on. Vesel sem, da sem lahko še tekmoval z njim. Enkrat sva spala tudi v isti sobi in bil sem vesel, da ga lahko opazujem, kako reagira, kakšna je njegova dnevna rutina. To je bila zame koristna izkušnja," pravi eden največjih skakalcev vseh časov. "Za skoke na Poljskem je naredil ogromno. Pa ne samo za skoke, tudi za poljski šport na splošno. Pokazal je, da lahko dosežemo velike stvari, če le verjamemo in trdo delamo," izpostavi novo generacijo poljskih skakalcev, kot sta Kacper Tomasiak in Pavel Wansek.

Slovo od Kamila Stocha v Planici FOTO: Damjan Žibert

Skok v pokoj

Danes je Stocha čakalo še zadnje slovo. Skočil je na začetku druge serije in v ciljnem izteku so mu kolegi iz reprezentance in organizatorji pripravili lepo slovesnost. Domen Prevc je že skočil na stopničke, ko je Stoch še vedno stal pred novinarskimi boksi in dajal neskončno vrsto intervjujev za vsak medij posebej.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Nedeljska slovesnost za Kamila Stocha Profimedia

Nedeljska slovesnost za Kamila Stocha Profimedia

Nedeljska slovesnost za Kamila Stocha Profimedia

Nedeljska slovesnost za Kamila Stocha Profimedia







To sicer ni bilo edino planiško slovo. Od kariere se je poslovil tudi Manuel Fettner, izkušeni avstrijski skakalec, ki se je v 25-letni karieri prav tako okitil z medaljami s tekem svetovnega pokala, olimpijskih iger, svetovnih prvenstev.

Slovo od Manuela Fettnerja FOTO: Damjan Žibert