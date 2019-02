Smola pa taka: Čater predčasno končal SP, s sumom strgane križne vezi

Martin Čater se je normalno pripeljal v cilj treninga smuka. Nato pa je začutil bolečino. Čatra so, spremlja ga ekipni zdravnik Anže Kristan, poslali na pregled z magnetno resonanco, po kateri bo več znanega o zdravstvenem stanju najboljšega slovenskega predstavnika na smukih v moški konkurenci. Čater je bil, tako pišeSTA, najboljši Slovenec na moškem superveleslalomu na svetovnem prvenstvu v Areju, ki ga je končal na 13. mestu. Za zmagovalcem Italijanom Dominikom Parisom je zaostal le 59 stotink sekunde.

"Odpravljamo se v bolnišnico v Are. Čatru bodo v Östersundu opravili pregled z magnetno resonanco. Gre za sum strgane križne vezi v levem kolenu," je predstavnikom slovenskih medijev sporočila predstavnica za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije Špela Pretnar, ki je z ekipo na Švedskem.