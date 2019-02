Smola: za Marguča zaradi poškodbe že konec SP

Marguč je sicer leta 2011 v La Molini osvojil srebro in bron, dve leti pozneje je v Stonehamu postal svetovni prvak v paralelnem slalomu, v Kreischbergu pa je zbirko dopolnil z bronom v paralelnem slalomu.

A letos mu je načrte prekrižala poškodba, ko si je med prvo vožnjo, v kateri je vseeno dosegel izvrsten drugi čas, zlomil kost v dlani. Nato pa so bile bolečine prehude, da bi uspešno nadaljeval, saj je v drugi vožnji zaostal za pričakovanji in se ni prebil v izločilne boje. "Rok si je med prvo vožnjo veleslaloma zlomil dlančnico na desni roki in že v torek potuje domov," je za Sportal povedal glavni trener slovenske deskarske reprezentance Izidor Šušteršič.