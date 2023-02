Smrekar: Ljudje imajo vedno prav

Obisk svetovnega prvenstva v Planici bo bistveno nižji od prvotnih načrtov. Tematiko je novinarjem predstavil predsednik organizacijskega komiteja in Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar in potrdil, da razloge še analizirajo, odkrito pa priznal, da so navijači tisti, ki imajo na koncu prav.

icon-expand Enzo Smrekar FOTO: Damjan Žibert

Enzo Smrekar je še enkrat izpostavil, da so cene primerljive z drugimi tovrstnimi prireditvami po svetu in da so jih oblikovali tudi po posvetu s partnerji doma in v tujini. "Prvi odzivi so bili dobri, nato je vse skupaj zastalo. Tudi v tujini je bilo dobro, nato so sledile odpovedi. Kaj je razlog, še analiziramo, izkristalizirala pa se je vrsta manjših težav. Ena takih je tudi dejstvo, da nismo našli lokacije za tradicionalno norveško vas, da je nekaj težav z dostopnostjo Planice." Dodatna težava so relativno slabi dosežki nemških in avstrijskih športnikov pred SP. "Pri slovenskih obiskovalcih se sprašujemo, ali je kriva samo cena. Pričakovali smo jih na skokih. Seveda pa razumem, da je v času vsesplošnih podražitev marsikomu težko dati te evre. Ampak ljudje imajo na koncu vedno prav. Planica je Slovencem blizu in sprejeti moramo tudi kritiko, prisluhniti in ljudi razumeti."

Smrekar je že v uvodu dejal, da je v svoji vlogi seveda tudi malce pristranski, priznal pa je, da se bo treba iz situacije nekaj naučiti, saj bo Planica bržkone spet kandidirala za katero od prvenstev. "V prvi vrsti pa mi je žal za skakalke in druge slovenske športnike, ko gledalcev ni. Pa tudi za stotine prostovoljcev, saj se pri vsem tem počutijo slabo." Pričakovano število obiskovalcev po novem je od 70.000 do 80.000. S tega naslova bo v proračunu prireditve manjkal tudi velik del sredstev. "Ocenjujem, da bomo prvenstvo vseeno speljali s pozitivno ničlo. Če bo do težave prišlo, jo bomo znotraj organizacijskega odbora in smučarske zveze rešili. Rad pa bi poudaril, da člani izvršnega odbora tukaj delamo zastonj in da imam v času prvenstva v službi dopust. Žal bo manjkalo nekaj sredstev, ki smo jih želeli pridobiti za programe na Smučarski zvezi Slovenije."

icon-expand Prazne tribune v Planici FOTO: Bobo

Vsi ostali segmenti prireditve so po Smrekarjevem mnenju glede na odzive partnerjev zelo pozitivni. Zelo uspešno so bile izvedene Sporto konferenca, zasedanje Združenja Manager, uspešno aktivnosti izvaja Spirit Slovenija, srečujejo se športni ministri, funkcionarji, gospodarstveniki. Pohvale prihajajo tudi z Mednarodne smučarske zveze. "Planica ima enega najboljših nordijskih centrov na svetu. Perfektna je tudi organizacija, in kot veste, bi si vsi želeli tudi več gledalcev. Smo razočarani, a zaradi tega ne bo konec sveta. A s stališča športa in televizijskih prenosov je prireditev perfektna," je Smrekarjeve besede potrdil tudi generalni sekretar Fisa Michel Vion.