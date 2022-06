Smrekar: Tragedija bi bila izgubiti Zlato lisico

Smučarska zveza Slovenije je v sezoni 2022/23 pridobila dve tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske pod okriljem Mednarodne smučarske zveze, potem ko je Maribor zaradi težav s snegom izpadel s koledarja. Najboljše veleslalomistke sveta se bodo 7. in 8. januarja 2023 pomerile za dve veleslalomski zmagi v Kranjski Gori. Predsednik SZS Enzo Smrekar je na današnji novinarski konferenci na sedežu zveze v Ljubljani skupaj z novim generalnim sekretarjem mariborskih tekem Gregorjem Lednikom predstavil odločitev o organizatorju tega prestižnega dogodka. Medtem ko moško tekmovanje za svetovni pokal za pokal Vitranc nikoli ni bilo postavljeno pod vprašaj in ostaja ena najboljših tekmovalnih preizkušenj alpskih smučarjev, pa se je zamajala tradicionalna naklonjenost mednarodne sfere Mariboru kot organizatorju ženskih tekmovanj. " Trdo delo je bilo narejeno, da smo obdržali dve ženski tekmi v Sloveniji, " je razkril Smrekar.

V Smučarski zvezi Sloveniji še naprej zaupajo smučarskemu klubu Maribor Branik in organizacijskemu komiteju Zlata lisica ter mariborski mestni občini, ki so se "resno zavezali, da se razmere na Pohorju uredijo, da bodo lahko kandidirali za pridobitev tekmovanja". Smrekar je izpostavil, da sta bila v pogovorih za ohranitev ženskih tekem v Sloveniji ključnega pomena za ostala prizorišča zaradi vrhunca novoletne zimske turistične sezone manj ugoden januarski termin ter tudi kakovost ponujene alternativne lokacije. "Moramo biti pošteni in povedati, da se je Vitranc doslej vedno izkazal kot zanesljiva rešitev. Dovolj je hladno, dovolj kakovostna zasnežitev in ekipa je tam vedno naredila vrhunske pogoje."

"Mislim pa, da je prav, da zadržimo blagovno znamko. Zgraditi blagovno znamko, kot je Zlata lisica in jo po 59 letih izgubiti, bi bila vseeno ena majhna tragedija," je dejal. Mednarodna smučarska zveza bo po napovedih to poletje začela sestavljanje okvirnih tekmovalnih programov svetovnega pokala v alpskem smučanju za naslednje tri sezone, kar bo nov izziv za smučarsko zvezo za ohranitev tekmovanj za svetovni pokal alpskih smučarjev in alpskih smučark v Sloveniji. Že v ponedeljek se bo na konstitutivni seji v Zürichu v Švici sestalo predsedstvo Mednarodne smučarske zveze.