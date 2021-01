Smučarji in smučarke v Zagrebu tudi za žrtve potresa

Hrvaški prireditelji prihajajočih slalomskih tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju v Zagrebu so sporočili, da so se z vsemi tekmovalkami in tekmovalci dogovorili, da bodo deset odstotkov denarnega sklada namenili žrtvam nedavnega potresa, je zapisala avstrijska tiskovna agencija APA. Skupni znesek pomoči znaša 50.000 evrov.

icon-expand Sljeme nad Zagrebom bo tekmi za svetovni pokal gostilo le nekaj dni po rušilnem potresu. FOTO: Damjan Žibert V rušilnem potresu, ki je v torek stresel območje južno od Zagreba, je na območju Petrinje, Gline in Siska umrlo sedem ljudi, popolnoma uničenih je vsaj tisoč objektov, še najmanj toliko pa jih je poškodovanih. "V Zagrebu je potres povzročil le manjšo škodo, v sisaško-moslavški županiji pa pravo katastrofo. Zavoljo tega smo se odločili za denarno pomoč,"je dejal direktor tradicionalnega tekmovanja na Sljemenu Vedran Pavlekin dodal, da priprave za bližnji slalomski tekmi za svetovni pokal potekajo brez težav. Ženska slalomska tekma bo na sporedu v nedeljo, 3. januarja, moška pa v sredo, 6. januarja. Obe tekmi bosta minili brez gledalcev. icon-expand